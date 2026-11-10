LIVE TEXT Ucraina va primi în curând armament în valoare de 400 de milioane de dolari, confirmă Pentagonul. Război în Ucraina, ziua 1721

UPDATE 08:30 Pentagonul a informat Ucraina că va putea primi, în viitorul apropiat, armament în valoare de 400 de milioane de dolari, în cadrul Inițiativei de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI) pentru anul fiscal curent. Declarația a fost făcută de însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Statele Unite, Denys Sienik, într-un interviu, relatează Ukrinform.

Una dintre principalele priorități ale Kievului rămâne accelerarea livrărilor de rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Astăzi, am primit vești pozitive de la Pentagon cu privire la cele 400 de milioane de dolari alocate în cadrul Inițiativei de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI) pentru acest an fiscal. Acum așteptăm informații mai detaliate din partea Pentagonului, dar vestea bună este că, sperăm, vom vedea livrări suplimentare pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei în viitorul apropiat”, a declarat Sienik.

Potrivit acestuia, partea americană a confirmat că vor urma livrări concrete, deși detaliile urmează să fie coordonate cu Ministerul Apărării al Ucrainei.

Diplomatul a menționat că Kievul mizează, de asemenea, pe noi pachete de ajutor militar în cadrul programului PURL. În același timp, problema livrărilor de rachete pentru sistemele Patriot rămâne deosebit de urgentă, întrucât cantitățile furnizate în prezent sunt sub așteptările Ucrainei.

„Pentagonul continuă să invoce un deficit de rachete, atât pentru Statele Unite, cât și pentru alți aliați. Aceștia înțeleg pe deplin prioritățile Ucrainei, iar noi continuăm să insistăm asupra acestui aspect”, a declarat diplomatul.

El a adăugat că membrii Congresului și senatorii din ambele partide ridică problema livrărilor. Partea ucraineană intenționează să discute acest subiect și cu Departamentul de Stat al SUA.