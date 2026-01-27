Ședință de urgență la CNMC din cauza condițiilor meteo: orele de studii și programul de muncă vor începe de la 09:00, în această săptămână

În dimineața zilei de marți, 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova.

Astfel, în urma evaluării situației operative și a informațiilor prezentate de instituțiile responsabile, au fost dispuse următoarele măsuri la nivel național:

Instituțiile relevante (Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Energiei) au activat protocoalele de criză și vor interveni în regim prioritar pentru fluidizarea traficului rutier, menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea formării poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, „măsura fiind adoptată pentru reducerea riscurilor asociate deplasării populației în condiții dificile de circulație”. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și pentru protecția populației.

Situația operativă la această oră

Pe întreg teritoriul R. Moldova se înregistrează precipitații sub formă de ploaie și ceață, cu temperaturi cuprinse între -2 grade și +3 grade, condiții care au favorizat formarea poleiului pe partea carosabilă.

Circulația se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee naționale.

„Pe toate aceste sectoare se intervine în regim continuu, fiind antrenate aproximativ 135 de utilaje și 195 de muncitori. În ultimele 12 ore au fost răspândite circa 1460 de tone de material antiderapant, pentru menținerea practicabilității drumurilor și reducerea riscurilor pentru participanții la trafic”, a precizat CNMC.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, la ora 6:45, operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru–Sud) a raportat deconectări parțiale în 12 localități, fiind afectați aproximativ 4457 de utilizatori de sistem, pentru care au fost recepționate 363 de avize.

Potrivit CNMC, cea mai mare parte a consumatorilor afectați, circa 3428, se află în raionul Criuleni, în localitățile Molovata, Rîșcova, Ohrincea, Ștețcani, Oxentea, Miclești, Bolohan și Mărcăuți.

Totodată, operatorul SA „RED-Nord” (zona Nord) a comunicat, la ora 5:00, despre deconectări neprogramate cu durata mai mare de trei minute, care au afectat aproximativ 16 408 utilizatori de sistem, dintre care 9181 de consumatori au fost deconectați începând cu 26 ianuarie, în intervalul orelor 18:00–20:00. Lucrările de remediere sunt în desfășurare.

Totodată, IGSU a intervenit în mai multe raioane ale țării pentru deblocarea mijloacelor de transport, inclusiv ambulanțe, acordarea de suport echipajelor medicale și intervenții la accidente rutiere produse în condiții de polei.

„Pentru informații actualizate privind restricțiile de circulație, drumurile temporar sistate și situația alimentării cu energie electrică, cetățenii sunt îndemnați să consulte canalele oficiale ale Administrației Naționale a Drumurilor, Ministerului Energiei și Poliției Naționale”, a mai adăugat CNMC.

Recomandări pentru cetățeni

În contextul condițiilor meteo nefavorabile și al restricțiilor temporare de circulație, CNMC recomandă cetățenilor:

să evite deplasările neesențiale, în special în orele dimineții și pe segmentele de drum afectate;

să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și să respecte indicațiile Poliției și ale autorităților rutiere;

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă;

să manifeste prudență sporită la deplasarea pietonală, în special pe trotuare, scări, pasaje și zone în pantă;

să acorde atenție sporită persoanelor vulnerabile (vârstnici, copii) și să le ofere sprijin, la necesitate;

să contribuie, în măsura posibilităților, la curățarea și degajarea spațiilor adiacente agenților economici, blocurilor locative, căilor de acces pietonal și zonelor intens circulate, pentru prevenirea accidentărilor și facilitarea mobilității.

De asemenea, petru situații de urgență, apelați Serviciul 112 și urmați indicațiile autorităților.