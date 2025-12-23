FOTO VIDEO Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, actorul Emilian Crețu și alte personalități au primit distincții de stat din partea Maiei Sandu

Mai multe personalități din diverse domenii, printre care fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, actorul Emilian Crețu și Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament al R. Moldova, au primit distincții de stat din partea președintei Maia Sandu.

Decorațiile au fost înmânate personalităților care s-au remarcat „prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale”, se menționează într-o notă informativă a administrației prezidențiale de la Chișinău.

„Puterea R. Moldova este, înainte de toate, în oamenii săi – în cei care aleg să construiască, să protejeze și să meargă înainte, indiferent de dificultăți. Am bucuria de a înmâna distincții de stat unor oameni care, prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării noastre”, a subliniat președinta Maia Sandu.

Distincțiile au fost acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului 2025.

Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”, Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament al R. Moldova, a primit „Ordinul de Onoare”, iar actorul Emilian Crețu a fost distins cu medalia „Meritul Civic”.

Sursa foto: presedinte.md