FOTO Reacția procurorului despre care s-a scris că ar fi fost prins beat la volan

Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-ar fi ales cu dosar penal după ce ar fi urcat beat la volan. NordInfo scrie că cazul s-ar fi întâmplat în noaptea spre 14 ianuarie, în apropiere de Bălți. De cealaltă parte, acuzatorul neagă informațiile.

Potrivit NordInfo, autoturismul condus de acuzator ar fi fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce ar fi fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul ar fi refuzat atât testarea cu aparatul Dräger, cât și recoltarea probelor biologice, fapt ce constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Pe caz ar fi fost inițiat un dosar penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Jurnaliștii Nordinfo au surprins momentul în care Ion Crișciuc este rugat de polițiști să coboare din mașină. Acesta ar fi reacționat cu greu la îndemnul agenților de patrulare. Mai mult, procurorul ar fi încercat să convingă jurnaliștii să păstreze tăcerea, mai scrie portalul.

Foto: NordInfo Foto: NordInfo

Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Bălți pentru a ni se confirma informațiile. Vom publica răspunsul atunci când îl vom primi.

L-am contactat și pe procurorul Ion Crișciuc. Acesta a spus că informațiile sunt false, iar apoi ne-a închis telefonul.

„Astea-s fake-uri, vă rog, nu ascultați, astea-s fake-uri toate”, a declarat Crișciuc, pentru ZdG.

Membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, a informat, printr-o postare pe Facebook, că s-a autosesizat pe caz. Potrivit lui, „un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de procuror și aduce atingere gravă prestigiului instituției Procuraturii”.

„Legea este aceeași pentru toți, iar funcția de demnitate publică nu oferă nici privilegii, nici imunitate morală”, a subliniat Cebotari.

Conform Codului penal al R. Moldova, refuzul testării alcoolscopice sau al prelevării probelor biologice se sancționează penal și poate atrage inclusiv privarea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Cine este Ion Crișciuc

Ion Crișciuc a ajuns în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Glodeni în 2009, prin ordinul procurorului general al R. Moldova.

În martie 4 martie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, dispus lui Ion Crișciuc, prin ordinul procurorului general interimar.

Ion crișciuc și Constantin Cojocaru au fost în trecut cercetaţi penal într-un dosar de luare de mită, ulterior fiind însă scoși de sub urmărire penală. ZdG a scris în 2011 despre dosar, articolul i-a nemulțumit însă pe cei doi acuzatori de stat, care susţineau că nu ar fi trebuit să scriem despre acel caz. Ei au acționat în judecată Ziarul de Gardă și au cerut prejudicii morale în sumă totală de un milion de lei.

Prima instanță le-a dat dreptate parțial, obligându-ne să le achităm celor doi jumătate de milion de lei, decizie care punea în pericol existența ZdG. Curtea de Apel a redus suma până la 20 de mii. Abia în iulie 2012, Curtea Supremă de Justiție a respins, drept neîntemeiate, cererile de chemare în judecată depuse de cei doi procurori de la Glodeni.