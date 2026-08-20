Fostul șef al Direcției nr. 5 din INI și patru ofițeri au fost găsiți vinovați pentru violarea vieții private și a secretului corespondenței. Instanța i-a liberat de pedeapsa penală cupă ce a intervenit termenul de prescripție

Fostul șef al Direcției nr.5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocaru, și alți patru ofițeri de investigații din cadrul aceleiași direcții au fost recunoscuți vinovați de încălcarea inviolabilității vieții personale și violarea dreptului la secretul corespondenței, a anunțat joi, 20 august, Procuratura Anticorupție (PA)

Astfel, instanța i-a liberat de pedeapsa penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Totodată, instanța a admis parțial acțiunile civile înaintate de părțile vătămate și a dispus încasarea, în mod solidar, de la inculpați, în beneficiul celor 14 părți vătămate care au susținut acțiunea civilă, sume între 35 și 40 de mii de lei fiecăreia, cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracțiune. Suma totală a acțiunilor civile fiind de 495 000 de lei.

„Potrivit probelor, Cojocaru, în perioada 2017-2018, a organizat prezentarea de date ce conțin materialele factologice neveridice aferente pretinselor evenimente de dezordini în masă, precum și numele persoanelor care urmau să participe la evenimentele date, datele de contact, numerele de telefon utilizate de acestea, după care, ofițerii de investigații vizați, la indicația și sub controlul direct al acestuia, au prezentat procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), rapoarte, în trei cauze penale inițiate, nefiind îndeplinite cumulativ condițiile legale ce vizează necesitatea și proporționalitatea măsurilor, solicitând inițierea dispunerii, ulterior prelungirea efectuării măsurilor speciale de investigații, în special interceptarea și înregistrarea comunicărilor, urmărirea vizuală, colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, în privința mai multor persoane, printre care activiști civici, jurnaliști, membri ai unor partide politice și reprezentanți ai societății civile”, a scris PA.

Aceste rapoarte, prezentate procurorilor din cadrul PCCOCS și, ulterior, judecătorilor de instrucție din cadrul Judecătoriei municipiului Chișinău, au determinat emiterea unor încheieri judecătorești care au permis efectuarea măsurilor speciale de investigație solicitate.

PA susține că evenimentele de protest invocate drept motiv pentru inițierea urmăririi penale fie nu au avut loc, fie au fost autorizate în modul prevăzut de lege, fie nu au fost însoțite de acte de violență, iar legătura dintre autorii comentariilor online și persoanele supuse ulterior măsurilor speciale de investigații nu a fost stabilită prin probe.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.