Fostul primar al orașului Basarabească, reținut în 2017 după ce „a refuzat să adere la Partidul Democrat”, despre condamnarea lui Plahotniuc: „BUMERANGUL S-A ÎNTORS”

„Refuzul meu de a adera la Partidul Democrat s-a transformat într-o acuzație fabricată și absurdă, 30 de zile de detenție, luni de arest la domiciliu, ani de procese.” Fostul primar al orașului Basarabească, Valentin Cimpoeş, a scris un mesaj pe rețele de socializare după condamnarea lui Vladimir Plahotniuc – „cândva cel mai puternic om din țară”.

În 2017, acesta a fost reținut de oamenii legii pentru 72 de ore, după care, tot în acea zi, a primit mandat de arest pentru 30 de zile, fiind învinuit de procurori de „neglijenţă criminală în serviciu” după ce nu ar fi luat atitudine în cazul unei minore forţate de tatăl său să presteze servicii sexuale.

Dosarul pe numele primarului de Basarabeasca, a provocat atunci îngrijorarea altor primari şi a ONG-urilor din domeniu. „Dacă mergi pe linia asta, poţi aresta orice primar”, a comentat în 2017 Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităţilor Locale din R. Moldova (CALM).

Fostul primar a scris că acesta a fost arestat atunci pentru că „a căzut și el sub roata sistemului lui Plahotniuc”.

„Instanța a pronunțat sentința împotriva lui Vladimir Plahotniuc – cândva cel mai puternic om din țară.

Cel care dicta, controla, decidea soarta a sute de oameni. El a construit un întreg sistem de constrângere – cu șantaj, amenințări, dosare la comandă și vieți distruse pentru cei care îndrăzneau să spună «nu». În 2017, am căzut și eu sub roata acestui sistem.

Refuzul meu de a adera la Partidul Democrat s-a transformat într-o acuzație fabricată și absurdă, 30 de zile de detenție, luni de arest la domiciliu, ani de procese. Acest lucru a costat sănătatea celor apropiați. Și viața tatălui meu. Îmi amintesc asta în fiecare zi… Astăzi pot spune doar un lucru: BUMERANGUL S-A ÎNTORS! Impunerea fără pedeapsă este o iluzie. Mai devreme sau mai târziu, sistemul îi devorează pe cei care l-au creat. Și cred: complicii lui Plahotniuc, care astăzi se plimbă liniștiți prin Basarabeasca, nu își vor evita nici ei rândul”, a scris Valentin Cimpoeş.

Totuși, acesta susține că Plahotniuc a fost condamant, „dar libertatea în R. Moldova nu a crescut”.

„Dar iată adevărul amar.

Plahotniuc este în închisoare, dar libertatea în Moldova nu a crescut. Instituțiile sunt capturate, organele de drept sunt subordonate, iar mass-media este controlată. Principiul statului capturat nu a dispărut, doar și-a schimbat stăpânul. Poporul Moldovei devine din nou ostaticul unui sistem care se numește altfel, dar face același lucru. O singură condamnare nu este suficientă. Statul trebuie întors poporului. Și noi vom face asta”, a concluzionat Cimpoeș.

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul privind frauda bancară, fiind găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința pe numele lui a fost pronunțată la 22 aprilie 2026, la Judecătoria Chișinău. Acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 60 de milioane de dolari.

Astfel, instanța l-a recunoscut pe Vladimir Plahotniuc vinovat pe toate cele cinci capete de acuzare înaintate de procurori. Crearea și conducerea unei organizații criminale i-a adus lui Vladimir Plahotniuc 12 ani de închisoare.

De asemenea, pentru fiecare dintre cele două episoade de escrocherie (2013–2014 și 2014–2015), Plahotniuc a fost condamnat la câte 13 ani de detenție, iar pentru fiecare dintre cele două episoade de spălare a banilor (2013–2015 și 2014–2015), instanța l-a condamnat la câte opt ani de pușcărie. Prin concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța i-a stabilit lui Plahotniuc o pedeapsă de 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție. În aprilie 2026, pe lângă proaspăta condamnare, numele lui Plahotniuc apare în alte cinci dosare aflate la faza de urmărire penală, în gestiunea PA. Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat de anchete și în Federația Rusă, România, Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.