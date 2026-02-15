Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara. E implicat în scandalul de corupție „Midas”

În timp ce încerca să treacă granița astăzi, 15 februarie, Herman Halușenko, fostul ministru al Energiei din Ucraina a fost reținut de către reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, scrie Ukrinform.

Reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei au făcut anunțul pe Telegram.



„Astăzi, în timp ce trecea granița de stat, detectivii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul Midas”, se arată în raport.

Reprezentanții NABU au subliniat că acțiunile de investigație preliminară sunt în curs de desfășurare și se desfășoară în conformitate cu legea și sancțiunile instanței.

Conform Ukrinform, pe 10 noiembrie, reprezentanții NABU au anunțat o operațiune specială pentru a expune corupția din sectorul energetic. Ancheta a stabilit că membrii unei organizații criminale au pus la punct o schemă la scară largă pentru a influența întreprinderi strategice din sectorul public, în special Energoatom.

O sursă bine informată din cadrul agențiilor de aplicare a legii a relatat că angajați ai Biroului Anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul omului de afaceri și coproprietar al studioului Kvartal 95, Tymur Mindich, precum și la domiciliul ministrului Justiției, Herman Halușenko, care anterior a ocupat funcția de ministru al Energiei.

Ministerul Justiției a confirmat ulterior că au fost efectuate acțiuni de investigație cu participarea lui Halușenko, în cadrul procedurilor penale.

Reprezentanții NABU au declarat că cinci dintre cei șapte suspecți au fost reținuți în timpul anchetei. Printre cei implicați se numără un om de afaceri pe care ancheta îl consideră liderul unei organizații criminale, un fost consilier al ministrului Energiei și directorul executiv pentru protecție fizică și securitate de la Energoatom.

Herman Halușenko a deținut funcția de ministru al energiei al Ucrainei din aprilie 2021, fiind o figură centrală în gestionarea sistemului energetic național, pe parcursul invaziei ruse. Acesta a fost demis din funcție recent, pe fondul unor remanieri guvernamentale și al unor suspiciuni de corupție în cadrul ministerului pe care îl conducea.

În noiembrie 2025, Halușenko a fost suspendat din funcție în urma unei investigații de amploare a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind corupția la Energoatom, compania de stat pentru energie nucleară.

„Cred că suspendarea pe durata investigației este o acțiune civilizată și corectă. Îmi voi apăra poziția pe cale legală”, a spus Halușenko , după ce a fost suspendat.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a publicat a treia parte a investigației sale privind o schemă de corupție la scară largă la Energoatom, sub numele de operațiune Midas. Suspecții din investigația NABU, care ar fi fost protejați de oficiali guvernamentali, au spălat zeci de milioane de dolari de la Energoatom, după cum relatează presa ucraineană.

