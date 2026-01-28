Forumul Electoral 2026: „R. Moldova poate organiza alegeri într-un context de presiuni fără precedent”

Alegerile parlamentare din septembrie 2025 au fost în centrul celei de-a doua ediții a Forumului Electoral, care a reunit autorități publice, deputați, experți, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai societății civile pentru a analiza scrutinul și a discuta provocările și lecțiile care vor modela viitoarele alegeri.

În cadrul Forumului au fost prezentate și constatările finale ale Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

În deschiderea evenimentului, organizatorii au subliniat importanța Forumului Electoral 2026 ca spațiu de reflecție și dialog profesionist, menit să identifice lecțiile scrutinului parlamentar din 2025, să evidențieze progresele și vulnerabilitățile proceselor electorale și să contureze prioritățile pentru consolidarea democrației și a integrității electorale în R. Moldova.

„Alegerile din 2025 au demonstrat că Moldova poate organiza alegeri într-un context de presiuni fără precedent, dar și că regulile existente sunt depășite de finanțarea ilegală transfrontalieră și manipularea digitală. Societatea civilă contribuie tocmai prin date și analize care ajută statul să-și adapteze regulile la aceste realități, înainte ca vulnerabilitățile să se repete la următoarele scrutine”, a declarat Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.

Din perspectiva autorității electorale, Forumul a fost apreciat drept un exercițiu necesar de evaluare și dialog interinstituțional.

„Forumul Electoral a devenit o platformă de analiză profesionistă și de dialog deschis între instituțiile implicate în procesul electoral. (…) Alegerile parlamentare din 2025 au reprezentat unul dintre cele mai complexe exerciții electorale din ultimii ani, în special din cauza ingerințelor externe și a modificărilor necesare operate pe parcurs. Rezultatul scrutinului a fost posibil datorită cooperării dintre instituțiile statului, societatea civilă, mass-media și cetățeni, cu un accent clar pe transparența acțiunilor și siguranța votului”, a declarat Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale.

Partenerii internaționali ai evenimentului au scos în evidență importanța respectării standardelor democratice și a transparenței în procesele electorale, precum și rolul monitorizării independente.

Raport final: Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025

Ulterior, în cadrul a două sesiuni plenare, au fost prezentate constatările finale ale Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare. Împreună cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale și ai Asociației ADEPT, au fost puse în discuție progresele, vulnerabilitățile și prioritățile strategice în guvernanța electorală și în cadrul legislativ.

Contextul social-politic

Perioada pre-electorală s-a caracterizat prin stabilitate parlamentară și guvernamentală, datorată unei guvernări monocolore. Relația dintre putere și opoziție a fost una în permanență tensionată. (…) Statutul de țară candidată pentru aderarea la UE, coroborat cu implicarea Federației Ruse în procesul electoral din Moldova, a generat un climat socio-politic tensionat pentru scrutinul din 28 septembrie 2025. Imixtiunile Federației Ruse în procesele electorale naționale s-au materializat prin finanțarea ilegală a anumitor partide politice, precum și prin declarații publice ale oficialilor ostile guvernării și parcursului european al Republicii Moldova. Un rol important în implementarea acestor acțiuni l-a avut Ilan Șor, liderul unui partid declarat neconstituțional.

Cadru legal

MO Promo-LEX a identificat mai multe deficiențe și lacune legislative care pot afecta buna desfășurare a procesului electoral. Ne referim, printre altele la: modificarea legislației electorale și a celei conexe în decurs de un an până la alegeri, modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și a procedurii de acreditare, suspendarea activității candidatului la funcția de deputat, limitarea activității partidului constituent al blocului electoral, interferența dintre funcția de Prim-ministru și activitățile electorale etc.

Organele electorale

Alegerile parlamentare din 2025 s-au remarcat printr-o creștere semnificativă a numărului de observatori acreditați – 3.423, determinată în principal de majorarea ponderii celor naționali (2.511). Simultan, CEC, în baza avizelor instituțiilor de securitate și a MAE, a refuzat acreditarea unor observatori internaționali. În cel puțin două cazuri activitatea observatorilor Promo-LEX a fost limitată, de un lider de partid și de către o instituție publică. De asemenea, la aceste alegeri au fost constatate activități de recrutare a „observatorilor” din rândul alegătorilor aflați peste hotare, de către entități fără drept de acreditare, care promiteau plăți neoficiale generoase.

(…) Pentru aceste alegeri au fost constituite, în termene legale, cele mai multe secții de votare peste hotare – 301. CEC a susținut integral propunerile înaintate de MAE. Estimările Promo-LEX s-au deosebit însă pe alocuri de decizia CEC pe motiv că propunerile MAE au reieșit în special din datele privind participarea la alegerile din 2024 și nu de la ultimele trei scrutine. Din motive de securitate, în statele implicate în conflicte (Rusia, Ucraina, Israel) s-au deschis câte două SV. Votul prin corespondență a fost implementat și la aceste alegeri în mod parțial. Considerăm că legiuitorul în timp optim trebuie să decidă aplicarea „universală” a acestui mecanism de vot pentru alegătorii de peste hotare.

R. Moldova în continuare a asigurat cetățenilor săi din localitățile din stânga Nistrului, aflate în afara controlului autorităților centrale, posibilitatea de exercitare a votului. Totuși, micșorarea numărului de secții, comparativ cu alegerile precedente și îndepărtarea unora de zona de securitate a limitat accesul alegătorilor. Deciziile CEC au fost motivate prin raționamente de securitate. În opinia Promo-LEX, organizarea secțiilor de votarea pentru alegătorii din stânga Nistrului trebuie tratată într-un context mai larg al necesității de democratizare și reintegrare a regiunii necontrolate.

Competitorii electorali

(…) Pe parcursul campaniei electorale, printre acțiunile calificate drept neregulamentare de către Promo-LEX s-au numărat utilizarea abuzivă a resurselor administrative, implicarea „părților terțe” în campanie, coruperea alegătorilor, angajarea cultelor religioase în campanie, PR negru și altele. Cantitativ, cel mai mare număr de activități neregulamentare s-au referit la utilizarea resurselor administrative – 260 de cazuri (similar cu alegerile din 2024). Cu referință la corupția electorală, la aceste alegeri atât CEC cât și organele de drept au contribuit activ la controlul și investigarea actelor de corupție. În fine, implicarea „părților terțe” în campanie rămâne o provocare nesoluționată legal pentru integritatea și corectitudinea procesului electoral. Mai mult, comportamentul inautentic coordonat, ca formă de implicare a părților terțe, a fost un fenomen care s-a evidențiat în acest scrutin prin influențare și manipulare a opiniei publicului, și a cărui finanțare nu era identificabilă.

Vezi aici mai multe date din Raportul final al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Detalii despre – Forumul Electoral 2026.

Evenimentul, organizat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și Asociația Promo-LEX, sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), a oferit un cadru profesionist pentru evaluarea modului în care legislația, instituțiile și actorii politici au funcționat în practică.