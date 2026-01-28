S.A. „Energocom” va solicita ANRE ajustarea tarifelor la gaze naturale, anunță ministrul Energiei

S.A. „Energocom” va transmite, în cursul acestei săptămâni, o cerere privind ajustarea prețului pentru gaze naturale către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce pe 27 ianuarie ANRE a aprobat costurile de bază ale furnizorului aferente activității de furnizare a gazelor naturale, pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în urma ședinței Guvernului din 28 ianuarie.

„Până la sfârșitul acestei săptămâni, Energocom va transmite cererea către ANRE pentru ajustarea tarifului la gaze. ANRE urmează să se expună în timpul pe care îl are conform regulamentului, conform legislației. Estimăm că acest răspuns va veni foarte curând”, a declarat ministrul Energiei.

Ministrul spune că nu este încă clar care ar putea fi prețul după ajustări, aceasta fiind responsabilitatea ANRE.

(…) E greu acum să spunem cu cât, un leu, doi. Vedem după ce ANRE verifică calculele și cifrele pe care Energocom le va prezenta spre aprobare”, a spus ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în urma ședinței Guvernului.

În prezent, prețul pentru un metru cub de gaze achitat de consumatorii casnici reprezintă 16,74 lei.

Pe 27 ianuarie, în urma examinării detaliate a calculelor și documentelor justificative, ANRE a aprobat costuri de bază în cuantum de 73,3 milioane lei, cu aproximativ 41 milioane lei mai puțin decât valoarea solicitată de furnizor.

Proiectul costurilor de bază a fost discutat în cadrul mai multor ședințe de lucru între specialiștii ANRE și reprezentanții S.A. „Energocom”, fiind analizate în detaliu toate componentele de cost și motivele neacceptării anumitor cheltuieli solicitate.

„De menționat că costurile de bază reprezintă un element important în structura prețurilor de furnizare a gazelor naturale, acestea reflectând cheltuielile operaționale necesare desfășurării activității reglementate”, se arată în comunicatul ANRE.

ANRE mai precizează că aprobarea costurilor de bază reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea continuității furnizării gazelor naturale și protejarea intereselor consumatorilor finali, în condiții de transparență, eficiență și echilibru economic.

Totodată, procedura prevede ca după aprobarea costurilor de bază, S.A. „Energocom” urmează să depună la ANRE solicitarea privind aprobarea prețurilor de furnizare a gazelor naturale, care va fi examinată de Agenție în conformitate cu cadrul legal și metodologic în vigoare, cu respectarea principiilor de transparență și protecție a consumatorilor finali.