Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri din Ucraina „încalcă dreptul internațional”, declară Maia Sandu

Președinta Maia Sandu a condamnat atacul forțelor ruse din 27 ianuarie asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkiv. Șefa statului a declarat că atacul Rusiei „încalcă dreptul internațional”. Mesajul a fost publicat pe platforma X, pe 28 ianuarie.

„Acest tren transporta femei și bărbați care își vedeau de viețile lor. Civili. Atacarea lor încalcă dreptul internațional. Cei responsabili trebuie trași la răspundere. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni constante, iar Ucraina trebuie să primească în continuare sprijin pentru a-și apăra cetățenii și pacea Europei”, a scris Maia Sandu.

Și președintele Parlamentului Igor Grosu s-a solidarizat cu victimele atacurilor asupra Ucrainei. „Ieri seara, la o distanță de nici 200 de km de Chișinău, la Odesa, Kremlinul a lansat peste 150 de drone rusești, ucigând trei persoane şi rănind alte 25. Tot ieri, Kremlinul a atacat cu drone un tren de pasageri în regiunea Harkiv. Aproximativ 200 de ucraineni se aflau în acel tren, oameni neînarmați care mergeau spre casele lor, spre familiile lor”.

„R. Moldova condamnă atacurile împotriva civililor, care nu pot fi justificate sub nicio formă și care constituie crime de război. R. Moldova este solidară cu poporul ucrainean și exprimă sincere condoleanțe familiilor îndoliate”, a scris șeful Legislativului.

În regiunea Harkiv, trei drone rusești de tip „Shahed” au lovit un tren de pasageri care circula pe ruta Barvinkove — Lviv — Ciop. În urma atacului, au fost raportate persoane rănite și decedate.

Procuratura din regiune a anunțat că au fost identificate fragmentele a cinci cadavre. De asemenea, un bărbat și o femeie au solicitat asistență medicală.

Președintele Volodîmîr Zelenski a scris inițial că au decedat patru persoane, iar în tren erau „peste 200 de persoane”. „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi calificat fără echivoc drept terorism”, a spus Zelesnki.

„În acel tren se aflau peste 200 de persoane. În vagonul lovit de una dintre dronele rusești se găseau 18 oameni. În urma atacului cu trei drone, până în acest moment, se știe despre patru persoane decedate. Alți patru oameni sunt căutați de echipele de salvare, iar doi au fost răniți. Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce face. (…) Rusia și-a sporit considerabil capacitățile de a ucide, capacitățile de a teroriza.

Datoria noastră — și acest lucru trebuie să unească toți oamenii normali din lume — este să asigurăm progresul apărării vieții. Acest lucru este posibil prin presiune asupra Rusiei. Este posibil prin pedepsirea Rusiei pentru ceea ce face. Este posibil prin sprijinirea Ucrainei. Le mulțumesc tuturor celor care nu tac atunci când văd ce fac teroriștii ruși”, se arată în mesajul lui Zelenski.

În noaptea de 28 ianuarie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 146 de drone de atac și o rachetă balistică Iskander-M. Informația a fost comunicată de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei.