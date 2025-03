Forțe speciale ruse au folosit un gazoduct pentru a pătrunde în Ucraina și a surprinde trupele ucrainene. Ucraina a detectat atacul și a ripostat cu rachete, artilerie și drone, declanșând lupte intense în Sudzha, scrie Reuters, citat de MediaFax.

Forțe speciale ruse au folosit un gazoduct major pentru a avansa în interiorul teritoriului ucrainean, cu scopul de a surprinde trupele ucrainene din apropierea orașului Sudzha. Potrivit bloggerilor militari pro-ruși, unii soldați ruși au petrecut chiar câteva zile înăuntrul conductei, pregătindu-se pentru atac, informează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au recucerit satul Lebedevka din regiunea Kursk, precum și localitatea Novenke, situată în regiunea ucraineană Sumy. Bloggerul militar Yuri Podolyaka a confirmat că forțele ruse au avansat prin interiorul conductei de gaz până în Sudzha, unde au reușit să atace trupele ucrainene din spate.

Sudzha, un nod important pentru transferul gazelor naturale rusești către Europa, este scena unor lupte intense, conform surselor pro-ruse. Bloggerul de război „Two Majors” a declarat că forțele ruse au luat prin surprindere trupele ucrainene, declanșând o bătălie majoră pentru controlul orașului.

Reacția Ucrainei

Statul Major ucrainean a confirmat că forțele ruse au folosit un gazoduct pentru a pătrunde pe teritoriul ucrainean, dar unitățile de asalt aerian le-au detectat rapid. Ucraina a ripostat prin atacuri cu rachete, artilerie și drone, distrugând unități ruse aflate într-o poziție vulnerabilă.

În ciuda pierderilor ruse, luptele au continuat întreaga noapte în Sudzha, unde Rusia a preluat controlul asupra unor părți ale orașului. Bloggerul pro-rus Yuri Kotenok a relatat că trupele ucrainene mută echipamentele spre graniță, sugerând o posibilă retragere strategică.

