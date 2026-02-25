Fond Rutier: 1,82 miliarde de lei pentru drumuri în 2026. Prioritățile Programului sunt orientate spre „menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație”

Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent a fost aprobat miercuri, 25 februarie, de Guvern.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prioritățile Programului sunt orientate spre „menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație, prin intervenții regulate de întreținere, prevenirea degradării carosabilului și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic”.

„Este o decizie despre cum arată siguranța oamenilor noștri, despre cât de repede ajunge o ambulanță, despre cât de sigur merge un copil la școală și despre cât de corect cheltuim fiecare leu public. Pentru că va conta să cheltuim cu multă strictețe și responsabilitate fiecare leu investit în infrastructură, iar acolo unde acest lucru va fi neîndreptățit vom interveni riguros”, a spus ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Astfel, pentru întreținerea drumurilor publice naționale atât pe timp de vară, pe timp de iarnă, cât și pentru întreținerea curentă, sunt prevăzute circa 672,68 mil. de lei. Sunt incluse și lucrări de montare a indicatoarelor rutiere, parapetelor, construcția și reparația trotuarelor, construcția locurilor de parcare.

Totodată, 423 mil. de lei sunt alocate pentru modernizarea a circa 285 de km de drumuri regionale, iar pentru reparația capitală a drumurilor și construcțiilor inginerești, în total 26 de obiective, sunt direcționate resurse în sumă de peste 397 mil. de lei.

Conform Guvernului, pe lângă mijloacele pentru reparații și întreținere a rețelei de drumuri publice naționale, din fondul rutier va fi finanțată amenajarea și dotarea unui laborator de încercări în cadrul S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, care va realiza controlul materialelor de construcții și calității lucrărilor de reparație a drumurilor. De asemenea, laboratorul va desfășura activități de cercetare, dezvoltare, elaborare a normelor tehnice pentru materiale și tehnologii noi în domeniul rutier.

Totodată, va fi dezvoltată baza de producție a unităților care efectuează lucrări de întreținere a drumurilor – S.A. „Drumuri”, fiind procurate tehnică și utilaje specializate.

