Finalizarea lucrărilor la linia electrică Vulcănești–Chișinău, pe ultima sută de metri. Detalii de la Ministerul Energiei

Finalizarea lucrărilor de instalare la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău este preconizată pentru ultima săptămână a lunii mai, urmând ca pe parcursul lunii iunie să fie realizate etapele de energizare și testare a liniei. Ministerul Energiei a precizat acest lucru după o vizită a șefului instituției, Dorin Junghietu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită neanunțată la stația electrică Vulcănești, parte a proiectului strategic al liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău, pentru a inspecta mersul lucrărilor și respectarea termenelor de implementare, potrivit unui comunicat.

„Potrivit informațiilor prezentate în șantier, la Stația Electrică Vulcănești au fost livrate ultimele echipamente primare necesare — transformatoarele de măsură — iar majoritatea acestora au fost deja instalate în cursul săptămânii curente. În paralel, echipele de muncitori finalizează tragerea conductoarelor de bare și execută ultimele lucrări de întindere a cablurilor de comandă și control. În perioada imediat următoare urmează instalarea completă a transformatoarelor de măsură, realizarea conexiunilor secundare și demararea etapelor de punere în funcțiune a echipamentelor”, se arată în comunicat.

Totodată, ministrul a efectuat o vizită și la Stația Electrică Chișinău, unde se continuă lucrările de amenajare a canalelor de cabluri, construcția căminelor de tragere și executarea subtraversărilor. Totodată, se finalizează montarea și asamblarea containerului destinat sistemelor de protecție.

Linia electrică aeriană este finalizată integral din luna noiembrie anul trecut, iar în prezent au loc procedurile și aranjamentele necesare pentru inițierea recepției lucrărilor.

Ministerul Energiei precizează că termenul-limită pentru finalizarea lucrărilor de instalare este ultima săptămână a lunii mai, urmând ca pe parcursul lunii iunie să fie realizate etapele de energizare și testare a liniei.

Linia electrică Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 157 km și conectează Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV. Capacitatea de transport a liniei este de până la 630 MVA, ceea ce va permite acoperirea a peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. LEA Vulcănești – Chișinău face parte din Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 61 milioane euro, dintre care circa 27 milioane euro sunt destinate construcției liniei electrice.

Proiectul este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, iar beneficiarul direct este Î.S. Moldelectrica.