Două femei, atacate de către un fost coleg de serviciu: după fapta comisă, bărbatul s-a sinucis

Un bărbat ar fi atacat două femei în scara unui bloc locativ din capitală. Ulterior, atacatorul s-a aruncat în gol de pe acoperișul unui alt bloc de locuit din apropiere.

Cazul a avut loc în seara zilei de 8 mai.

Potrivit IGP, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că, în scara unui bloc locativ din sectorul Ciocana al capitalei, un bărbat ar fi atacat două femei.

„La fața locului, preliminar, oamenii legii au stabilit că bărbatul ar fi atacat cu un obiect ascuțit două foste colege de serviciu. În urma atacului, o femeie de 52 de ani a suferit multiple plăgi și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale”, precizează IGP.

Ulterior, bărbatul a părăsit locul infracțiunii și s-a aruncat în gol de pe acoperișul unui bloc de locuit din apropiere.