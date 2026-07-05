„Felicităm R. Moldova pentru această importantă decizie democratică”. Mesajul Ambasadei Ucrainei la Chișinău, după închiderea „Casei ruse”

Ambasada Ucrainei la Chișinău a publicat un mesaj după închiderea Centrului rus de știință și cultură sau „Casa rusă”. Misiunea diplomatică salută decizia autorităților moldovene de a opri activitatea acestui centru, decizie pe care o numește „importantă” și „democratică”.

„După începutul agresiunii pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, autoritățile Republicii Moldova au decis încetarea acordului interguvernamental care constituia baza juridică pentru activitatea „Casei Ruse” („Russkii Dom”) – filiala agenției federale „Rossotrudnicestvo”, unul dintre principalele instrumente ale „puterii soft” (soft power) a Rusiei în străinătate. Astăzi, această structură și-a încetat definitiv activitatea.

Sub pretextul cooperării culturale și umanitare, astfel de structuri au îndeplinit ani la rând un cu totul alt rol – promovarea narativelor criminale ale statului agresor, crearea unor rețele de influență și menținerea prezenței informaționale a Kremlinului în alte țări, inclusiv în Republica Moldova. Cultura trebuie să unească oamenii, nu să justifice războiul sau să servească drept paravan pentru propaganda criminală.

Felicităm Republica Moldova pentru această importantă decizie democratică. Eliminarea instrumentelor propagandei ruse reprezintă o contribuție nu doar la consolidarea securității informaționale a Republicii Moldova, ci și la sporirea securității și rezilienței întregii regiuni”, se arată în mesajul Ambasadei Ucrainei în R. Moldova.

Centrul rus de știință și cultură din Chișinău a anunțat că se închide, sâmbătă, 4 iulie. La această dată a expirat acordul în bază căruia a funcționat această instituției. Acord denunțat în 2025 de Republica Moldova, în contextul în care mai multe drone rusești au violat spațiul aerian al R. Moldova, iar unele au fost găsite în localități.

Și ambasada Rusiei la Chișinău a anunțat încetarea activității centrului și a precizat că funcțiile acestuia vor fi preluate parțial de secția de cultură a misiunii.