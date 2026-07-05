Fără permis de conducere și fără plăcuțe de înmatriculare. Cursă cu motociclete soldată cu accident. Cum explică poliția utilizarea armei din dotare

După ce în spațiul public au apărut imagini în care un polițist îndreaptă aram spre doi motocicliști, poliția a venit cu precizări. Potrivit unui comunicat de presă, incidentul a avut loc la data de 7 iunie, în satul Sărata Veche, raionul Fălești. În acea zi, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier, în care conducătorul auto implicat a părăsit locul faptei. În timpul documentării cazului au fost observate două motociclete care au trecut repetat cu viteză excesivă și fără plăcuțe de înmatriculare, punând în pericol traficul rutier, potrivit poliției.

Anterior, poliția ar fi recepționat mai multe sesizări privind deplasarea acestor motociclete cu încălcarea Regulamentului circulației rutiere. În timpul intervenției, conducătorii motocicletelor au fost somați repetat să oprească, însă aceștia nu s-au conformat indicațiilor și somațiilor polițistului și și-au continuat deplasarea, se mai arată în comunicatul poliției.

Potrivit oamenilor legii, motocicliștii ar fi ales să treacă a treia oară cu viteză excesivă, ignorând solicitările poliției. Astfel, „pentru a asigura oprirea acestora, polițistul a utilizat arma din dotare, aceasta fiind asigurată, fără executarea focurilor și fără punerea în pericol a integrității persoanelor. Conducătorii motocicletelor nu s-au conformat indicațiilor nici de această dată, continuându-și deplasarea și părăsind locul într-o direcție necunoscută”, se mai arată în comunicatul poliției.

Se mai informează că ulterior, la data de 1 iulie, aceleași persoane ar fi fost implicate într-o cursă între motociclete, soldată cu un accident rutier pe un drum din extravilanul satului Sărata Veche. În urma coliziunii frontale, trei pasageri au suferit traumatisme, printre care și minori, fiind internați în spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, conducătorii motocicletelor nu ar deține permis de conducere. Pe caz a fost inițiată o cauză penală.