Exporturi de 21 de milioane de lei către Rusia: SIS și PCCOCS au destructurat o schemă de livrare ilegală al mărfurilor cu dublă utilizare către companii afiliate complexului militar-rus

În baza informațiilor gestionate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS), sub conducerea procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost prevenită și anihilată o tentativă de scoatere a mărfurilor cu dublă utilizare către companii din Federația Rusă, supuse sancțiunilor internaționale și afiliate complexului militar-rus, a informat vineri, 26 iunie, SIS.

Potrivit Serviciului, între anul 2022 și până în prezent, o companie autohtonă a exportat sisteme de control și măsurare a semnalelor electrice de la diferiți senzori amplasați la sistemele motoarelor aviatice de învățământ (ЯК-130) și de luptă (СУ-27) în sumă de 21 de milioane de lei.

„Mai mult ca atât, în scopul camuflării exporturilor și inducerii în eroare a autorităților vamale, în perioada de după anul 2022, reprezentanții companiei au modificat descrierea mărfii, declarîndu-le organului vamal ca «aparate de reciclare a deșeurilor».”

Conform informațiilor, compania producătoare și exportatoare autohtonă, în perioada de referință, nu a solicitat și, respectiv, obținut acte permisive de export pentru mărfuri de dublă utilizare.

„Totodată, întru fragmentarea lanțului logistic și tăinuirea beneficiarului final din Federația Rusă, afiliat complexului militar-rus și supus sancțiunilor internaționale, beneficiarii efectivi ai companiei naționale au creat o companie în Federația Rusă, care avea rolul de a importa bunurile de dublă utilizare și a o livra utilizatorului final în Federația Rusă”, a scris PCCOCS.

Ulterior, a fost stabilit că de fapt schemele de producere, caietele de sarcini, datele obținute în urma testărilor erau coordonate direct de către reprezentanții companiei autohtone cu beneficiarul final din Federația Rusă.

Astfel, miercuri, 24 iunie, ofițerii SIS și procurorii PCCOCS au efectuat 6 percheziții, în cadrul cărora au fost ridicate componente ale sistemelor de control și măsurare, echipamente informatice, telefoane mobile, documente tehnice și contracte relevante pentru cauza penală.

SIS menționează că bunurile și documentele ridicate urmează să fie supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale, cu respectarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate.