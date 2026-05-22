Explozie la uzina petrochimică MOL din Ungaria. O persoană și-a pierdut viața

O explozie a avut loc la sediul grupului petrolier și gazier maghiar MOL, care urma să deschidă o nouă uzină petrochimică în Tiszaújváros, estul Ungariei. În urma incidentului, o persoană a murit și alte câteva sunt rănite, a anunțat compania într-un comunicat de vineri, 22 mai, scrie Reuters.

Prim-ministrul Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul economiei din ungaria, István Kapitany, și președintele executiv al MOL, Zsolt Hernadi, se află în drum spre uzină. Magyar a postat, de asemenea, o fotografie care arăta un fum negru imens ieșind din uzină.

„O explozie a avut loc la sediul MOL Petrochemicals din Tiszaújváros în timpul repornirii uzinei Olefin 1. Incendiul a fost localizat de pompieri, iar intervenția este încă în desfășurare. Circumstanțele accidentului sunt investigate de experți”, a precizat compania, fără a oferi detalii suplimentare.

Acțiunile MOL au scăzut cu 1,9%, sub performanța pieței generale din Budapesta. István Kapitany a declarat pe Facebook că, conform informațiilor actuale, un compresor a explodat în timpul repornirii fabricii Olefin 1, iar incendiul este încă în curs de stingere.

Într-o postare separată, el a spus că printre răniți, o persoană a suferit arsuri respiratorii care le-au pus viața în pericol, iar șapte persoane au suferit arsuri minore. El a spus că răniții au fost transportați la spitale din orașele apropiate, Debrețin și Miskolc.

Fabrica Olefin 1 este o unitate de cracare cu abur la fabrica petrochimică MOL din Tiszaujvaros. Capacitatea de producție a fabricii este de aproximativ 370 de mii de tone metrice de etilenă pe an. MOL folosește majoritatea etilenei sale intern pentru a fabrica materiale plastice din polietilenă, care sunt vândute industriilor de materiale plastice și ambalaje.