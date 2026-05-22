Militarii moldoveni au participat la exercițiul de instruire „Danubian Whisper-2026”, în România

Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul de instruire „Danubian Whisper-2026”, desfășurat alături de colegii din Brigada 18 ISR din armata României. Antrenamentele au avut loc în perioada 11–22 mai, la centrele de instruire din zona Timișoara și Muntele Mic, România.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Apărării, antrenamentele au avut drept scop perfecționarea deprinderilor tactice, consolidarea cooperării dintre structurile participante și schimbul de experiență în domeniu.

Pe parcursul instrurii, au fost executate „misiuni specifice de orientare în teren și coordonare tactică”.

Exercițiul a avut loc conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul 2026.