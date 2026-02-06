ANRE anunță o reducere cu 20% a salariilor directorilor Consiliului de administrație: „Decizia este asumată”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 6 februarie, că a fost aprobată o decizie privind reducerea cu 20% a remunerației directorilor Consiliului de administrație, cu aplicare începând cu luna februarie 2026.

Hotărârea a fost luată în urma „unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual”, se spune într-un comunicat al Agenției.

„Decizia este una asumată la nivel instituțional și reflectă angajamentul conducerii ANRE pentru echilibru, prudență și responsabilitate socială, fără a afecta cadrul legal de funcționare al Agenției sau principiile de independență și autonomie bugetară care guvernează activitatea autorității de reglementare.

Politica de remunerare a ANRE rămâne fundamentată pe criterii de competență, responsabilitate și performanță instituțională, în conformitate cu bunele practici europene privind funcționarea autorităților de reglementare independente.

ANRE își reafirmă angajamentul de stabilitate instituțională și protejarea independenței funcționale, acționând exclusiv în interesul public și al funcționării eficiente și previzibile a piețelor de energie”, se spune în comunicatul Agenției.

În aprilie 2022, ZdG a scris despre salariile generoase pe care le aveau directorii ANRE.

Consiliul de administrație al ANRE este constituit din cinci directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament, pe bază de concurs.

În prezent, directorul general al Consiliului de Administrație al Agenției este Alexei Taran, iar ceilalți patru directori sunt: Eugen Carpov, Alexandru Ursu, Violina Șpac și Constantin Borosan.

Alexei Taran a fost învestit în funcția de director general al Consiliului de administrație al ANRE în martie 2025. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, Alexei Taran face parte din Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din luna martie a anului 2022. Acesta a absolvit Academia de Studii Economice din București și are experiență de muncă în domeniul privat, activând inclusiv în companii atât din R. Moldova, cât și din România.

Alexandru Ursu deține această funcție din iulie 2023. Acesta a absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Energetică, fiind de profesie inginer.

Eugen Carpov activează în această funcție din februarie 2025. Acesta este licențiat în drept. În trecut a fost și viceprim-ministru pentru reintegrare.

Violina Șpac deține funcția din februarie 2020. Anterior a fost șefa Departamentului juridic și licențiere din cadrul ANRE.

Constantin Borosan deține această funcție din iulie 2025. Este licențiat în energie și mediu. De asemenea, el a urmat mai multe cursuri de formare în domeniu în Italia și în Statele Unite ale Americii. Anterior a deținut funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, responsabil pe domeniile energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, energie termică și cogenerare, infrastructură, piețele de energie și securitate energetică. La fel, a fost secretar de stat pentru energie în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în perioada 2021 – 2023.