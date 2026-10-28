Europenii nu vor fi invitați la negocierile privind Ucraina, a declarat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov

„Nimeni nu intenționează” să invite reprezentanții Europei la masa negocierilor trilaterale privind Ucraina. Declarațiile au fost făcute de către consilierul președintelui Rusiei, Iuri Ușakov, într-un interviu acordat agenției de știri „Vesti”.

Ușakov a subliniat că există o înțelegere doar cu privire la reluarea negocierilor trilaterale la care să participe reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. Prezența Europei la aceste negocieri nu este prevăzută.

„Pot ajunge acolo (la masa de negocieri, n.r.) dacă își cumpără bilete, dar nimeni nu are de gând să-i invite”, a spus el.

Kremlinul a declarat, după discuțiile dintre Vladimir Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, că Rusia este dispusă să reia discuțiile de pace cu Ucraina, mediate de SUA.

Kremlinul a declarat că noile negocieri de pace trilaterale, care ar urma să se desfășoare la nivel tehnic, ar putea avea loc la Abu Dhabi și s-ar concentra asupra modului de a garanta securitatea Ucrainei și a Rusiei odată cu încheierea războiului. Acestea ar putea începe pe 10 noiembrie sau după această dată, a precizat Kremlinul. Ultimele negocieri de pace mediate de SUA au avut loc în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze un război împotriva Iranului.