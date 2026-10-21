Putin este de acord să reia negocierile de pace trilaterale cu Ucraina și SUA

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat să reia negocierile de pace cu Ucraina, mediate de SUA, începând de luna viitoare, a anunțat miercuri Kremlinul, după ce Putin s-a întâlnit cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în cadrul celei mai recente inițiative a Washingtonului de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

Negocierile, care au avut loc într-un grandios palat imperial din Sankt Petersburg – aceasta fiind a noua întâlnire față în față dintre Witkoff și Putin –, au început cu un gest de bunăvoință din partea Rusiei: eliberarea lui Stephen Hubbard, un profesor american pensionat reținut în Rusia, pentru a cărui eliberare președintele american Trump îi ceruse șefului Kremlinului.

Întâlnirea de miercuri a avut loc pe fondul îngrijorărilor exprimate la Kiev și în rândul aliaților săi cu privire la faptul că Statele Unite se distanțează de Ucraina, reținând uneori informații de intelligence în timp real despre atacurile rusești și împiedicând comunicațiile militare ale Ucrainei.

Cele mai recente discuții au avut loc la mai bine de doi ani de când Trump a promis, în cadrul campaniei sale electorale, că va pune capăt războiului din Ucraina în termen de 24 de ore.

Kremlinul a declarat că noile negocieri de pace trilaterale, care ar urma să se desfășoare la nivel tehnic, ar putea avea loc la Abu Dhabi și s-ar concentra asupra modului de a garanta securitatea Ucrainei și a Rusiei odată cu încheierea războiului. Acestea ar putea începe pe 10 noiembrie sau după această dată, a precizat Kremlinul. Ultimele negocieri de pace mediate de SUA au avut loc în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze un război împotriva Iranului.

Kremlinul s-a arătat însă mai puțin optimist în privința rezultatului discuțiilor pe care Witkoff le-a purtat cu o zi înainte la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu liderii Finlandei și Norvegiei, precum și cu reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO. Witkoff i-a spus lui Putin că discuțiile au fost caracterizate de „un anumit grad de dinamică”, iar un oficial american a afirmat că Ucraina a venit cu idei și propuneri noi.

„Aceste nuanțe, ca să spunem așa, nu ne satisfac pe deplin”, a declarat reporterilor consilierul de la Kremlin, Yuri Ușakov, după întâlnirea de la Sankt Petersburg – care a durat aproape trei ore.

Ucraina și Rusia rămân la distanță mare una de cealaltă în ceea ce privește condițiile unui eventual acord de pace, deși Trump a intensificat recent presiunea asupra Ucrainei pentru a ajunge la un fel de acord. El a declarat marți că a sosit momentul ca Ucraina să pună capăt războiului sau să se confrunte cu „ceva foarte grav”.

Putin a profitat, de asemenea, de discuțiile de miercuri pentru a-i oferi lui Trump sprijinul său în relația cu Iranul, afirmând că Rusia are o relație de zeci de ani cu Teheranul, pe care s-a oferit în repetate rânduri să o folosească pentru a răspunde preocupărilor SUA cu privire la programul nuclear al Iranului. Putin i-a spus lui Witkoff că este posibil și necesar să se ajungă la un acord cu Teheranul, a declarat Kremlinul.

Rusia ar putea, de asemenea, să furnizeze cantități mari de îngrășăminte către Statele Unite pentru a ajuta fermierii americani, i-a spus președintele rus lui Witkoff.

S-a discutat, de asemenea, despre o posibilă întâlnire în China, luna viitoare, între Trump și președintele chinez Xi Jinping. Kremlinul a declarat că Beijingul pregătea deja ceea ce a descris ca fiind prima întâlnire de acest gen din istorie.

Putin a dat puține semne că ar fi dispus să facă compromisuri în privința obiectivelor sale principale de război, printre care se numără controlul deplin al Rusiei asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei, interzicerea aderării Kievului la NATO și un acord de pace global, în locul unui armistițiu temporar.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții, a fost de asemenea prezent la discuțiile cu Witkoff, iar Kremlinul a declarat că s-au discutat proiecte economice comune majore, inclusiv unele care erau pe punctul de a fi puse în practică.

Witkoff a declarat că a adus cu el câteva documente conținând diverse idei pentru un potențial acord de pace, pe care Putin să le analizeze, și că Jared Kushner, ginerele lui Trump, dorea, de asemenea, să-i transmită câteva idei lui Putin. Kushner s-a alăturat ulterior întâlnirii de la distanță, prin telefon.

Zelenski a declarat că speră să discute aspecte cheie privind modul de a pune capăt războiului în cadrul unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump.

Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că orice întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui pregătită minuțios în prealabil de către consilieri pentru a fi utilă.