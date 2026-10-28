LIVE TEXT Sprijin financiar suplimentar de 10 miliarde de lire sterline, pentru Ucraina, din partea Marii Britanii. Război în Ucraina, ziua 1708

UPDATE 16:50 Marea Britanie va acorda Ucrainei un sprijin financiar suplimentar de 10 miliarde de lire sterline. Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru în urma unei discuții cu prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham.

„Astăzi, Marea Britanie a luat o decizie fermă de a acorda un sprijin financiar suplimentar de 10 miliarde de lire sterline – 7 miliarde de lire sterline sub formă de sprijin economic în următorii trei ani și încă 3 miliarde de lire sterline sub formă de sprijin pentru exporturile britanice, destinate în principal furnizării de arme atât de necesare, care ne vor consolida eforturile de protejare a vieților omenești”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Președintele Ucrainei a numit decizia drept u„n pas cu adevărat puternic și foarte oportun – venind exact în momentul în care Rusia trebuie să vadă și să simtă că Ucraina nu va fi lăsată singură să facă față problemelor pe care Rusia este atât de dornică să le agraveze.”

UPDATE 16:15 Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a suspendat trimiterea celui de-al 13-lea pachet de ajutor militar al Italiei către Ucraina, în așteptarea rezultatelor alegerilor intermediare pentru Congresul SUA, scrie Il Giornale d’Italia.

La zece luni de la ultima livrare de ajutor militar, noul pachet este descris ca fiind gata, dar nu are încă un calendar de livrare.

Totuși, nu se conturează o decizie definitivă de a întrerupe livrările.

Inițial, o amânare a fost justificată prin schimbarea calendarului de la iulie la septembrie, apoi prin necesitatea de a aștepta congresul partidului Liga, iar acum prin alegerile intermediare din SUA.

Chiar și așa, jurnaliștii Il Giornale d’Italia au afirmat că întârzierile în trimiterea ajutorului militar către Ucraina creează tensiuni în cadrul Palazzo Chigi, sediul prim-ministrului italian, și pun în pericol angajamentele asumate de Meloni față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de președintele francez Emmanuel Macron.

Guvernul italian continuă să declare public că „sprijinul pentru Ucraina va continua”. Cu toate acestea, oficialii nu au furnizat nici o dată de livrare, nici o listă a obstacolelor care trebuie depășite pentru a debloca pachetul.

UPDATE 12:45 Ucraina a atacat regiunea Tula, fabrica chimică „Azot” – unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte azotate din Rusia, care produce amoniac, azotat de amoniu, uree și metanol – este în flăcări, a anunțat guvernatorul regiunii Dmitri Miliaev.

„Unitățile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au distrus 64 de drone ucrainene deasupra teritoriului regiunii Tula. În Novomoskovsk, o clădire de locuințe a fost avariată în urma prăbușirii unei drone. Pentru locuitori a fost amenajat un punct de cazare temporară. Există o persoană rănită, care a fost transportată la spitalul municipal din Novomoskovsk, unde i se acordă toată asistența medicală necesară”, a scris Miliaev.

Conform datelor Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, întreprinderea furniza acid azotic uzinei „Sverdlov” din Dzerjinsk, care produce explozivi, scrie hromadske.

UPDATE 09:03 În timpul nopții, soldații ruși au lovit cu o dronă orașul Harkiv. În urma atacului, 5 persoane au fost rănite, printre care și un copil de 4 ani, a informat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Un incendiu de proporții a izbucnit pe o suprafață de 2500 m.p. Mai multe blocuri de locuit, case individuale, clădiri de utilități și o clădire industrială au ars, iar câteva blocuri înalte, garaje și autoturisme au fost avariate.