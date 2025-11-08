Euronews: Comisia Europeană și Belgia nu s-au înțeles în privința unui acord pentru finanțarea Ucrainei în baza activelor rusești înghețate

Comisia Europeană și Belgia nu s-au înțeles în privința unui acord pentru finanțarea Ucrainei în baza activelor rusești înghețate. Belgienii așteaptă propuneri alternative, înaintea summitului liderilor europeni, din decembrie, scrie Euronews.

O reuniune tehnică între o echipă a Comisiei și reprezentanții prim-ministrului și ministrului de Externe din Belgia a avut loc, vineri, însă oficialii nu au reușit să depășească impasul, scrie Euronews, citând persoane apropiate discuțiilor.

Activele, în valoare de 140 de miliarde de euro, se află la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare al UE, cu sediul la Bruxelles. Planul UE fiind unul fără precedent, guvernul belgian atrage atenția asupra multitudinii de riscuri și cere garanții juridice solide că nu va fi tras la răspundere pentru „consecințe nedorite”, dar și pentru potențiale represalii din partea Rusiei, scrie sursa citată.

La summitul liderilor europeni din octombrie, această problemă a fost amânată pentru întâlnirea din decembrie, numai că perspectiva încheierii unui acord se îndepărtează. Una dintre sursele Euronews a declarat că la Consiliul European de luna viitoare vor fi prezentate amănunțit mai multe opțiuni, dar că acestea încă sunt așteptate de către guvernul belgian.

Publicația notează că alternativele ar putea fi emiterea de datorii comune, prevederi bilaterale din partea statelor membre sau un împrumut pe termen scurt. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, partenerii europeni sunt cei care au preluat cea mai mare parte din sarcina sprijinirii Armatei Ucrainene.