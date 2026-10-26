Escrocherie prin intermediul unei presupuse companii de comercializare a automobilelor din China: Oamenii legii au efectuat pecheziții, iar doi bărbați au fost reținuți

Oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale în care este documentată activitatea unui grup de persoane suspectat de escrocherii prin intermediul unei presupuse companii de import și comercializare a automobilelor din China, se arată în comunicatul emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Doi bărbați suspectați de implicare în schemă, cu vârsta de 25 și, respectiv, 31 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore. Cauza este investigată de către ofițerii Direcției investigații „Centru”, Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit anchetei, începând cu luna august 2026, suspecții s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unei societăți cu răspundere limitată, pretins specializatǎ în vânzarea automobilelor importate din China. Pentru a atrage clienți, aceștia ar fi publicat anunțuri pe diverse platforme comerciale și site-uri.