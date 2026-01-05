Escrocherie…din detenție. Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a înșelat un bărbat de bani

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost recunoscut vinovat de escrocherie și condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, tânărul nu se află la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru furt și jaf, iar cazul a avut loc în luna decembrie 2024, chiar în perioada când inculpatul se afla în detenție.

Conform materialelor cauzei, inculpatl a pus în aplicare o schemă de înșelăciune prin intermediul aplicației „WhatsApp”. Acesta a creat un cont fals, folosind identitatea nașei bărbatului, și, invocând o urgență financiară, a indus în eroare partea vătămată, determinând-o să efectueze două transferuri bancare.

„În urma acțiunilor ilegale, victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 10 500 lei. Inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția”, a precizat Procuratura Generală.

Prin aceeași sentință, instanța de judecată a dispus încasarea prejudiciului material în folosul părții vătămate.