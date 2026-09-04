LIVE TEXT O dronă rusească a lovit clădirea Serviciului de Securitate al Ucrainei din centrul Kievului, rănind cinci persoane. Război în Ucraina, ziua 1654

UPDATE 16:43 O dronă rusească a lovit o clădire a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) vizavi de Catedrala Sfânta Sofia din centrul Kievului pe 4 septembrie, rănind cel puțin cinci persoane, au declarat autoritățile locale, conform Kyiv Independent.

O alertă de raid aerian a fost activată la Kiev în jurul orei 15:00, ora locală, urmată de explozii în centrul orașului aproximativ o jumătate de oră mai târziu. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacul a avariat o clădire nerezidențială din districtul Șevcenkivski, fără a oferi mai multe detalii.

Drona viza biroul șefului interimar al SBU, Oleksandr Poklad, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„I-am dat lui Poklad sarcina de a răspunde la acest atac rusesc într-un mod adecvat, semnificativ și – dacă este posibil – simetric, odată ce totul este gata”, a spus Zelenski.

Cinci persoane au fost rănite în atac, dintre care patru fuseseră spitalizate până la ora 16:00, ora locală, a spus Klitschko.

UPDATE 14:25 Forțele ruse au atacat cu drone o stație de autobuz, un microbuz și un autoturism în Herson, ucigând și rănind civili. Potrivit Ukrinform, guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram.

„Armata rusă a atacat din nou un microbuz cu o dronă în districtul Țentranîi din Herson. De asemenea, un autoturism a fost lovit”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Prokudin, rapoartele preliminare indică faptul că civilii au fost uciși și răniți. Informațiile sunt în curs de clarificare.

Potrivit Administrației Militare a orașului Herson, în jurul orei 11:00, forțele ruse au atacat o stație de transport public din districtul Țentranîi al orașului cu o dronă.

O locuitoare a orașului Herson, în vârstă de 25 de ani, a fost rănită. Voluntarii au dus-o la spital. Ea a suferit o rană provocată de explozie și o rană provocată de șrapnel la piciorul stâng. Sunt în curs de desfășurare investigații medicale suplimentare.

Un locuitor al orașului Herson, în vârstă de 54 de ani, a solicitat, de asemenea, asistență medicală. În jurul orei 09:00, a fost atacat în districtul Țentralni. Bărbatul a suferit o rană provocată de explozia unei mine și o comoție cerebrală.

UPDATE 09:40 În noaptea de 4 septembrie, imagini publicate pe mai multe canale media rusești de pe Telegram păreau să arate un incendiu la un depozit de petrol în urma unui atac aerian, conform Kyiv Independent.

Rapoartele locale au situat aparentul incendiu al depozitului de petrol în centrul orașului Soci, lângă port, deși instalația în sine nu a fost identificată.

Mai multe rapoarte separate sugerează că una dintre explozii a avut loc în apropierea unui sistem rus de apărare aeriană de tip „Pantsir” din port, deși nu era clar dacă sistemul în sine a fost lovit.

La momentul publicării, Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent ultimele rapoarte și nici amploarea pagubelor provocate.

Ucraina a vizat infrastructura energetică și maritimă rusă ca parte a unui efort mai amplu de a perturba veniturile și logistica care susțin efortul de război al Moscovei.

UPDATE 08:10 Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Odesa în noaptea de 4 septembrie, ucigând o persoană și rănind cel puțin alte trei. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Serhii Lysak, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, relatează Ukrinform.

„În această dimineață, la Odesa a început un atac rus. În acest moment, se știe că trei persoane au fost rănite. Acestea primesc asistența medicală necesară”, a spus Lysak.

El a adăugat că clădirile rezidențiale și mașinile au fost avariate într-unul dintre cartierele orașului. Toate serviciile de urgență implicate lucrează la fața locului, autoritățile inspectând zona și documentând pagubele. Se înființează un centru de intervenție în caz de urgență pentru a ajuta locuitorii.