Emmanuel Macron avertizează că Statele Unite nu vor mai proteja Europa pentru mult timp. „Războiul se naște din lipsa de comunicare sau din nebunia unor conducători”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că „Statele Unite nu vor mai proteja Europa pentru mult timp”. Într-un mesaj în care a dat exemplul tensiunilor cu SUA în legătură cu Groenlanda și Iranul, președintele francez afirmă că „războiul se naște din lipsa de comunicare sau din nebunia unor conducători”, fără a-l numi direct pe Donald Trump, scrie Le Figaro.

Macron a făcut declarațiile joi, 23 aprilie la Nicosia, în cadrul unei discuții cu elevi ai unei școli franco-cipriote. Acesta a avertizat că Europa nu se mai poate baza pe protecția SUA „pentru prea mult timp”, subliniind necesitatea unei autonomii strategice mai mari a aliaților europeni. Emmanuel Macron a explicat că, deși SUA rămân un aliat important, Europa trebuie să renunțe la „presupunerea că va beneficia la nesfârșit de protecție americană”.

„Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică și mai independentă, deoarece Statele Unite nu o vor mai proteja pe termen lung”, a spus președintele francez, făcând referire la mai multe situații internaționale recente, inclusiv tensiunile legate de Groenlanda, Iran, dar și de războiul din Ucraina. Macron a vorbit despre cauzele conflictelor, afirmând că războaiele apar „din neînțelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia liderilor”.

Liderul francez a insistat asupra importanței consolidării capacităților de apărare și a independenței tehnologice a UE: „Dacă mâine nu vom mai fi capabili să ne apărăm singuri și dacă soluțiile noastre tehnologice depind de alții, nu vom mai avea libertatea de a decide.”