Emisarul Kremlinului, în drum spre Miami pentru discuții cu SUA privind planul de pace

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă, 20 decembrie, că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanți ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE, citat de Agerpres.

„În drum spre Miami”, a scris Dmitriev pe contul său de X.

El a adăugat că deplasarea sa are loc în timp ce „susținătorii războiului încearcă pe toate căile să submineze planul de pace al Statelor Unite pentru Ucraina”.

On the way to Miami 🕊️.



As warmongers keep working overtime to undermine the US peace plan for Ukraine, I remembered this video from my previous visit – light breaking through the storm clouds. 🌤️ pic.twitter.com/LESPIc7qIS — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 20, 2025

Rusia a afirmat în urmă cu două zile că reprezentantul său va pleca în curând la Miami pentru consultări cu partea americană.

„Ne pregătim pentru anumite contacte cu interlocutorii noștri americani pentru a primi informații despre rezultatele muncii pe care americanii au efectuat-o cu europenii și ucrainenii”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

În același timp, Kremlinul s-a declarat sceptic cu privire la contribuția pe care țările europene ar fi putut-o aduce la planul de pace inițial, prezentat de administrația președintelui american Donald Trump. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri, 19 decembrie, că observă „anumite semnale” din partea Ucrainei privind disponibilitatea Kievului de a dialoga.

Între timp, emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-a întâlnit pe 19 decembrie, la Miami, cu reprezentanți ai țărilor europene, inclusiv din Ucraina, pentru a avansa negocierile privind un acord de pace cu Rusia.