Un avocat din capitală, recunoscut vinovat pentru trafic de influență, dar eliberat de pedeapsă. Dosarul a fost examinat timp de aproape opt ani

Un avocat a fost recunoscut vinovat de către prima instanță pentru trafic de influență, dar a fost eliberat de răspundere pentru că a intervenit termenul de prescripție a faptei. Conform unui comunicat de presă emis miercuri, 4 martie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, suma de 2 500 de euro, ridicată în cadrul percheziției corporale, a fost confiscată și trecută în folosul statului.

Potrivit materialelor cauzei, Vitalie Pîslaru, acționând în calitate de avocat și contrar obligațiilor profesionale, a pretins, acceptat și primit mijloace bănești, susținând că are influență asupra unor persoane cu funcție de demnitate publică, în vederea determinării acestora să inițieze procedura de revizuire a unei sentințe de condamnare pentru tâlhărie.

Instanța a reținut că, în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, Pîslaru a pretins suma totală de 5 mii de euro, primind efectiv 2 500, bani ce constituie prima tranșă din suma pretinsă. În ultimul cuvânt, inculpatul a solicitat încetarea urmăririi penale.

„Vitalie Pîslaru a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal, în perioada lunii decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018, care este o infracțiune mai puțin gravă, iar termenul de atragere la răspundere penală, în condiții generale ar fi expirat la data de 14 ianuarie 2023, respectiv instanța de judecată ajunge la concluzia că, deși inculpatul este vinovat de fapta incriminată, acesta nu poate fi supus pedepsei penale, or, în acest sens a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală”, se arată în sentința pronunțată de Liliana Cușcă.

Cușcă a fost cea de-a treia magistrată care a examinat dosarul, în perioada 3.03.2018-9.06.2023 cauza fiind în procedura judecătoarei Svetlana Garștea Bria, iar în perioada 9.06.2023-22.03.2024 – Tatiana Postolache.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.