Elevii din Bălți vor continua să învețe online în primele zile ale săptămânii următoare

Elevii din municipiul Bălți vor continua orele la distanță în primele zile ale lunii februarie. Direcția învățământ, tineret și sport a prelungit până pe 3 februarie măsura aplicată din 28 ianuarie.

Potrivit primarului Alexandr Petkov, decizia, datată cu 30 ianuarie, a fost luată „din cauza gerului puternic”.

„Condițiile meteorologice rămân dificile, de aceea trecerea temporară la formatul online este o măsură necesară. Siguranța și sănătatea copiilor reprezintă prioritatea noastră principală”, a scris Petkov pe rețelele de socializare.

În municipiul Chișinău, toate instituțiile de învățământ au fost închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Apoi, școlile și-au continuat activitatea online pentru restul săptămânii.

Conform ultimelor date publicate de Ministerul Educației, majoritatea instituțiilor de învățământ din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică miercuri, 28 ianuarie. Elevii din 48 de școli vor recupera ulterior ziua de studii, după ce au stat acasă atunci.

Ministerul Educației și Cercetării a informat că, pe 28 ianuarie, procesul educațional s-a desfășurat în mai multe formate, în funcție de deciziile adoptate la nivel local.

Potrivit datelor oficiale, 530 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional online, iar 28 de instituții au activat în format mixt, cu prezență fizică și online. În alte 48 de instituții, activitatea didactică a fost suspendată temporar, urmând ca orele să fie recuperate ulterior.

Totodată, 404 instituții de învățământ au desfășurat activitatea didactică cu prezență fizică, iar în alte 161 de instituții orele au început cu prezență fizică începând cu ora 09:00.

Reprezentanții ministerului precizează că direcțiile de educație și instituțiile de învățământ „evaluează zilnic situația și vor lua decizii menite să asigure protecția și siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului din școli”.