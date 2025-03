Elene Khoshtaria, lidera partidului de opoziție din Georgia, a fost eliberată și acuză poliția de abuz și maltratare

Liderul opoziției Elene Khoshtaria i-a acuzat pe oamenii legii de abuz fizic și maltratare în timpul detenției, declarând că a fost supusă agresiunii și umilințelor, scrie Front News Georgia.

„La sosire, am avut hipertensiune arterială, am avut vărsături și mi s-a interzis accesul la toaletă. În această stare s-a produs violența. Doi ofițeri m-au reținut, în timp ce un al treilea mă dezbrăca. Apoi, în timp ce eram dezbrăcată, m-au forțat să trec printr-un detector de metale. Acțiunile lor au fost în mod deliberat agresive și violente”, a spus Khoshtaria după eliberarea din detenție.

Ea a adăugat că poate identifica toți ofițerii implicați în incident.

„Îi recunosc pe fiecare dintre ei. Am petrecut suficient timp cu ei pentru a-mi aminti fețele. Erau extrem de cinici. Le-am cerut chiar numele – doi dintre ei mi-au spus. Nino Chkhartishvili a fost prezent atât la incidentul de violență anterior, cât și la dezbrăcarea mea forțată. Al doilea, Davit Bolotashvili, nu a fost la fel de agresiv, dar l-a ajutat pe Chkhartishvili și s-ar fi putut abține”, a declarat ea .

Khoshtaria a respins, de asemenea, afirmația Ministerului de Interne conform căreia ar fi în posesia unei substanțe ilegale, explicând că medicamentul găsit îi aparținea și i-a fost prescris.

„Este de râs. Se pare că au simțit nevoia să facă un fel de acuzație. Am mai multe medicamente prescrise care sunt esențiale pentru mine. Poate că a fost lăsat un comprimat acolo. Nu-mi pasă ce spun ei. De aceea nici măcar nu am fost la ședința de judecată – refuz să cooperez cu acest sistem. Nu am deținut niciodată substanțe ilegale„, a mai declarat Elene.