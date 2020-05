Echipa PDM de la Edineț îi cere lui Oleg Sârbu să-și depună mandatul de deputat, după ce a aderat la Pro-Moldova. Reacția parlamentarului

Organizația teritorială de la Edineț a Partidului Democrat din Moldova (PDM) îi cere deputatului Oleg Sârbu, care recent și-a anunțat plecarea din PDM și aderarea la grupul Pro-Moldova, să-și retragă mandatul de parlamentar.

Echipa PDM de la Edineț au aprobat o declarație în acest sens marți, 12 mai, anunță liderul democraților, Pavel Filip, printr-o postare pe Facebook.

,,Declarația a fost aprobată în unanimitate de cei prezenți astăzi la întâlnirea pe care am avut-o cu colegii noștri. În ciuda tunurilor îndreptate spre noi, partidul a rezistat până acum și rezistă în continuare pentru că are oameni extraordinari, oameni buni, oameni cărora le pasă de țară. Astfel de oameni are organizația noastră din Edineț”, susține Filip.