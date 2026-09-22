Ecaterina Cheptanaru a câștigat concursul pentru funcția de directoare a Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), desfășurat pe 22 septembrie. Ecaterina Cheptanaru are o experiență de peste zece ani în mass-media și a deținut anterior funcția de directoare generală adjunctă a instituției, potrivit Moldova 1.

Din anul 2025, Ecaterina Cheptanaru a îndeplinit funcția de directoare generală adjunctă a TRM, responsabilă de televiziune.

Ecaterina Cheptanaru este licențiată în politologie și deține o diplomă de master în Relații Internaționale și Comunicare Instituțională. De asemenea, ea a urmat un program de instruire în Media Management la Școala de Jurnalism din Moldova.

Noua directoare a TRM și-a început cariera profesională în 2011, ca specialistă în cadrul Comisiei guvernamentale pentru elaborarea politicilor de tineret, iar în 2012 a devenit realizatoarea emisiunii „Omul de lângă” la TRM.

În perioada 2014–2015, a activat la Canal Regional ca realizatoare a emisiunii „Moldova-Europa”. Ulterior, între 2017 și 2019, a condus Studioul Central al Canal Regional, unde a gestionat o rețea de 15 posturi TV locale.

Timp de 11 ani, a fost autoarea proiectului televizat „Punți către Europa”, difuzat de Realitatea TV.

Consiliul de Supraveghere al TRM a avut de ales dintre trei candidați, după ce Andrei Zapșa s-a retras din concurs în dimineața zilei de 22 septembrie.

La etapa interviului au fost admiși patru candidați: Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptanaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Procedura a fost însă amânată în luna iulie, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat verificări suplimentare ale candidaților.

Ulterior, în luna august, SIS a informat membrii Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) cu privire la existența unor „factori de risc” în cazul a doi dintre candidați, mai exact Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. De exemplu, lui Sandulescu i-au fost imputate legături cu gruparea condusă de cpndamnatul Ilan Șor, acuzații respinse de acesta.

În ședința din 2 septembrie, CSD a ascultat explicațiile celor doi candidați și a decis să-i readmită la etapa finală a concursului.