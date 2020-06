„Ea nu a meritat un astfel de sfârșit”. Victoria Maciuga, asistenta medicală decedată din cauza COVID-19, 26 de ani din viață i-a dedicat activității la Institutul Mamei și Copilului

Victoria Maciuga, în vârstă de 45 de ani, care activa în calitate de asistentă medicală în secția Pneumologie, Clinica Pediatrie a Institutului Mamei și Copilului timp de 26 de ani, a decedat pe data de 21 iunie, după aproape două săptămâni de luptă pentru viață în urma infectării cu COVID-19.

Lucrătoarea medicală a fost internată la SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, pe data de 6 iunie, cu COVID-19. La doar după două zile de la spitalizare, pacienta a fost transferată în reanimare, starea ei agravându-se.

„Am făcut tot ce a fost posibil, dar…”

Vicedirectoarea medicală a S.C.M. „Sfântul Arhanghel Mihail” a declarat pentru Ziarul de Gardă că Victoria Maciuga a avut o stare extrem de gravă în urma complicațiilor provocate de COVID-19.

Svetlana Chișlaru

„Pacienta a fost internată la noi pe data de 6 iunie. Ea a fost adusă de la Centrul COVID, unde i s-a confirmat infecția. Ea a fost diagnosticată cu pneumonie bacteriană bilaterală sub formă gravă, infecție respiratorie viral acută. A fost în stare gravă, cu obezitate de gradul III, iar din data de 8 iunie a fost transferată la terapie intensivă și a fost conectată la ventilație artificială pulmonară.

Ulterior, pacienta a fost intubată cu insuficiență respiratorie progresivă. Iar din data de 18 iunie a fost supusă intubației oro-traheale cu respirație controlată. A fost o pacientă în stare gravă care a avut numeroase complicații: detrisa respiratorie a adultului, insuficiență cardiacă acută, coagulare vasculară diseminată în faza de hipercuagulare, dereglări hidroelectrolitice și așa mai departe” ne-a comunicat Svetlana Chișlaru, vicedirectoare medicală a S.C.M. „Sfântul Arhanghel Mihail”.

„A decedat pe data de 21 iunie, la ora 03:45”

Pe lângă comorbiditățile menționate de Chișlaru, Victoriei Maciuga îi funcționa un singur rinichi și suferea de diabet zaharat. Vicedirectoarea instituției medicale spune că doctorii au făcut tot posibilul să-i salveze viața.

„Ea avea un rinichi mai mic, dar nu a fost înlăturat, funcționa doar unul. Avea și afecțiune renală. La internare, ea a fost cu glicemia ridicată și a avut și episoade de hipertensiune pe tot parcursul tratamentului. A decedat pe data de 21 iunie, la ora 03:45.

Am făcut tot ce ne-a stat în puteri să o salvăm. S-au făcut perfuzii repetate cu plasmă convalescentă. Tot arsenalul de medici a făcut tot ce se putea, și anticuagulante, și antivirale, și oxigenoterapie. Am făcut tot ce a fost posibil, dar, din păcate, rezultate nu sunt”, a conchis Chișlaru.

Ziarul de Gardă a contactat-o pe șefa Clinicii de Pediatrie din cadrul Institutului Mamei și Copilului unde activa Victoria Maciuga, însă aceasta a refuzat să ne ofere detalii, argumentând că este așteptată de pacienți și ne-a redirecționat la serviciul de presă al instituției.

Purtătorul de cuvânt al IMC, Maxim Cazacu, ne-a declarat că este exclus faptul că angajata instituției s-ar fi infectat la locul de muncă. Acesta a spus că asistenta medicală și-a luat concediu din luna martie, iar de atunci nu a mai revenit la serviciu.

„La noi nu s-a infectat, deoarece secția unde ea activa nu sunt bolnavi de covid, noi nu tratăm pe cei infectați. Asistenta medicală a lucrat de la 01.08.1994 în cadrul instituției. Din luna martie și-a luat concediu de odihnă și nu a mai fost la serviciu de atunci”, ne-a menționat Maxim Cazacu.

Ziarul de Gardă a discutat cu sora Victoriei Maciuga, Corina Maciuga, care de ani buni muncește peste hotare și nu va putea participa la înmormântare. Aceasta ne-a spus că încă nu îi vine să creadă că sora mai mare nu mai este în viață și dă vina pe calitatea sistemului medical din R. Moldova de ceea ce s-a întâmplat.

Corina și Victoria Maciuga

„Ea nu mi s-a plâns că are probleme de sănătate. Acum câteva luni a avut o mică intervenție chirurgicală la genunchi, dar nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Cu părere de rău, eu și familia mea nu suntem în Moldova, dar noi zilnic vorbeam, de câteva ori pe zi. Mi-a spus că îi este un pic rău, că are febră, dar credea că a răcit. Deja când starea ei s-a agravat ea a fost luată de ambulanță. După ce a fost internată în spital nu am reușit să discut cu ea. Dintre membrii familiei care au reușit să schimbe două cuvinte cu ea, spunea că nu are putere și îi este greu să respire. După ce a fost dusă la terapie intensivă nu am mai reușit să o auzim, niciunul dintre membrii familiei”, ne-a povestit sora asistentei medicale.

Victoriei Maciuga a fost căsătorită și era mamă a trei copii minori, cel mai mic are o vârstă de 9 ani. Dintre membrii familiei ei, alte trei persoane s-au infectat – soțul și doi copii, însă aceștia au prezentat forme ușoare ale infecției.

„Noi habar nu avem unde ea s-ar fi putut infecta. Noi presupunem că ar fi contactat virusul atunci când pleca să se consulte la medic referitor la genunchi, dar nu știm exact. Ea nu circula cu transport public, avea mașină. Ea era mamă a trei copii, toți minori. Băiatul cel mai mare urmează să împlinească 18 ani în luna noiembrie. Dintre cei trei copii, doi, cei mai mici, au fost testați pozitiv și soțul ei la fel. Dar ei au avut forme ușoare, cumnatul meu chiar a rămas să se trateze la domiciliu, iar copiii au fost internați”, a mai spus femeia.

„Cumnatul meu m-a sunat la ora 07:00 și mi-a spus că nu o mai avem pe Victoria”

Corina Maciuga dă vina pe calitatea sistemului medical din R. Moldova pe seama la ceea ce i s-a întâmplat surorii acesteia. Tot ea se arată indignată de faptul că pe data de 20 iunie medicii îi comunicau că starea de sănătate a Victoriei este stabilă, însă, a doua zi au aflat ea nu mai este în viață.

„Eu am o întrebare către medici: de unde s-a luat tromboza la plămâni? Din ce cauză medicii nu au spus membrilor familiei nimic despre starea ei de sănătate? I-au spus cumnatului că ea este conectată la respirație artificială, dar nu au spus că este intubată. Sâmbătă, soțul ei i-a sunat și i-a întrebat dacă sunt oarecare schimbări, ei au spus că starea este stabilă, dar duminică dimineață l-au sunat și i-au spus că nu a rezistat. Noi prin cunoscuți am aflat că starea ei era gravă. Cumnatul meu m-a sunat la ora 07:00 și mi-a spus că nu o mai avem pe Victoria.

„Ea nu a meritat un astfel de sfârșit”

„Eu continui să cred că nu este adevărat. Doar atunci când am să revin în R. Moldova și nu o s-o găsesc acasă o să-mi dau seama că nu mai este printre noi. Ea nu a meritat un astfel de sfârșit. Îmi pare foarte rău de medicina noastră”, ne-a mai destăinuit sora lucrătoarei medicale decedate.

Până la ziua de astăzi, au fost confirmate 2.182 cazuri de infectare în rândul angajaţilor sistemului de sănătate, printre care: medici – 557, asistenţi medicali – 865, personal auxiliar – 620, felceri – 114, farmaciști – 26.

În total, 24 lucrători medicali au pierdut lupta cu viaţa din cauza infecţiei COVID-19.