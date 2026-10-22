DW Războiul din Ucraina afectează traficul aerian civil din Rusia

Pe fondul amenințării reprezentate de dronele ucrainene, aeroporturile din Moscova își suspendă tot mai frecvent activitatea. Se pune astfel întrebarea dacă Rusia va putea menține pe termen lung un trafic aerian regulat, relatează Deutsche Welle.

De luni de zile, aeroporturile din Moscova se confruntă cu perturbări repetate provocate de atacurile cu drone. Potrivit publicației independente ruse de investigații din exil „Agentstwo”, aeroporturile Domodedovo, Șeremetievo, Jukovski și Vnukovo au fost nevoite în luna octombrie să suspende aproape zilnic traficul aerian. În unele zile, aeroporturile au rămas închise până la nouă ore.

La începutul lunii septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat intenția de a forța închiderea spațiului aerian rusesc.

„Astăzi dorim să avertizăm toate companiile aeriene care folosesc spațiul aerian al Rusiei, toți asiguratorii și pe toți cei care continuă să utilizeze principalele aeroporturi rusești: spațiul aerian al Rusiei va deveni complet nesigur”, a declarat Zelenski.

A doua zi, Kievul a transmis o notificare în acest sens către Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO). Spațiul aerian al Ucrainei este închis încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Poate Ucraina să paralizeze aeroporturile?

Așa-numitul plan „Covorul”, un protocol special de securitate de urgență al autorității aviatice ruse Rosaviația, permite închiderea imediată a spațiului aerian deasupra unei regiuni sau în jurul aeroporturilor afectate. Odată activat, sunt introduse restricții severe pentru întregul trafic aerian. Planul este declanșat atunci când o aeronavă încalcă spațiul aerian al Rusiei, sunt utilizate arme sau apar obiecte neidentificate în aer.

„Atunci când există o amenințare militară, un anumit sector al spațiului aerian este închis și se activează acest plan «Covorul». Practic, orice dronă reprezintă o amenințare militară”, explică expertul în aviație Oleksandr Lanețki pentru DW.

El amintește de modul în care rebelii Houthi din Yemen au reușit să perturbe grav funcționarea Arabiei Saudite. „Cred că posibilităţile militare ale Ucrainei depășesc cu mult cele ale Houthi”, afirmă Lanețki. În opinia sa, dacă războiul se intensifică, Ucraina ar putea perturba semnificativ sau chiar paraliza nu doar nodul aerian al Moscovei.

O opinie similară are și expertul militar independent Ian Matveev. Deși avertismentul lui Zelenski privind închiderea completă a aeroporturilor nu s-a materializat până acum, forțele armate ucrainene „continuă să urmărească această idee”.

„Pentru a închide spațiul aerian și a declanșa planul «Covorul» sunt suficiente drone simple, care nu trebuie să fie dotate nici cu focoase și nici să aibă o rază foarte mare de acțiune”, spune expertul.

Potrivit acestuia, industria ucraineană produce zilnic zeci sau chiar sute de drone de luptă cu rază lungă. Astfel, Ucraina ar putea dispune de resursele necesare pentru a perturba serios activitatea aeroporturilor.

La 15 octombrie, Simon Shuster de la revista americană The Atlantic a scris, citând surse informate, că operațiunea ucraineană de blocare a spațiului aerian rusesc „abia începe”.

Poate Rusia să elimine această amenințare?

Analistul militar Matveev observă că apărarea antiaeriană rusă nu reușește să intercepteze toate dronele ucrainene care pătrund în regiunea Moscovei. „Dacă ar fi posibil să fie doborâte toate, acest lucru s-ar face deja acum”, afirmă el. În opinia sa, dacă armata rusă ar dispune de rezerve suplimentare pentru consolidarea apărării antiaeriene, acestea ar fi fost deja utilizate.

Expertul în aviație Lanețki nu exclude posibilitatea ca autoritățile ruse să reducă pragul necesar pentru activarea planului „Covorul”. Totuși, el avertizează că o asemenea măsură ar implica riscuri suplimentare. Astfel ar crește pericolul repetării unui incident precum cel al aeronavei companiei azere AZAL, care, în decembrie 2024, ar fi fost lovită accidental de o rachetă antiaeriană rusă lansată împotriva unei drone.

Ce riscuri există pentru aviație?

Și Ian Matveev atrage atenția asupra riscului ca apărarea antiaeriană să confunde un avion civil cu o țintă militară. Potrivit acestuia, de la doborârea aeronavei AZAL, la sfârșitul anului 2024, nu s-au produs modificări fundamentale în sistemul rus de apărare antiaeriană.

În cazul intervențiilor împotriva dronelor care zboară la altitudini joase, ținta este identificată vizual și atacată cu mitraliere. În astfel de situații, pericolul pentru avioanele civile este redus, cu excepția cazurilor în care acestea se află întâmplător foarte aproape.

În schimb, utilizarea rachetelor antiaeriene crește considerabil riscul pentru aviația civilă. O rachetă poate suferi defecțiuni inevitabile în producția de serie și își poate modifica traiectoria către un avion aflat în apropiere. Matveev subliniază că, la nivel mondial, în situații similare se impun măsuri de siguranță precum planul „Covorul”, deoarece apărarea antiaeriană nu poate garanta securitatea avioanelor civile în timpul operațiunilor.

De asemenea, dronele perturbatoare nu trebuie neapărat să transporte explozibili. O simplă coliziune cu un avion poate avea consecințe grave.

„O dronă care ajunge la Moscova din Ucraina trebuie să fie destul de mare. Vorbim despre aparate care cântăresc zeci de kilograme”, explică expertul.

În vara anului 2023, forțele ucrainene au atacat aeroportul din Pskov, unde se aflau atât aeronave militare, cât și civile. La mijlocul lunii octombrie a acestui an, fragmente ale unei drone au căzut pe teritoriul aeroportului Soci, de la Marea Neagră. Pe de altă parte, și armata rusă atacă aeroporturi ucrainene. La începutul lunii septembrie, Zelenski a confirmat atacuri asupra aeroporturilor Kiev și Borîspil, în apropierea capitalei.

Ce se va întâmpla cu companiile aeriene străine?

Potrivit lui Oleksandr Lanețki, decizia companiilor aeriene străine de a continua sau nu zborurile către Rusia va depinde de trei factori: nivelul real al pericolului militar, cererea de pe piață și costurile asigurărilor.

Probleme ar putea apărea în special în domeniul asigurărilor. Potrivit expertului, companiile de asigurări ar putea evalua riscurile drept foarte ridicate, majorând în consecinţă puternic primele pentru zborurile către Rusia. Astfel, şi prețurile biletelor ar crește semnificativ.

În plus, concurența pe piața aviatică rusă s-a redus deja considerabil, deoarece multe companii aeriene și-au încetat activitatea în această țară. Acest lucru a dus la o creștere a cererii pentru biletele oferite de transportatorii străini rămași.