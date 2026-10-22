TikTokerul Nekoglai, plasat din nou în Penitenciarul nr. 13

TikTokerul Nikolai Lebedev, cunoscut drept Nekoglai, a fost plasat din nou în Penitenciarul nr. 13. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, potrivit surselor TVR Moldova. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a Instanței de Apel, Adela Roșca.

Nekoglai, în vârstă de 25 de ani, și partenera sa,Polina Dubrova, o tânără de 21 de ani, cetățeană a Federației Ruse, au fost reținuți la sfârșitul lunii septembrie pentru comercializarea drogurilor și promovarea consumului acestora pe rețelele de socializare.

Pe 21 septembrie, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Pe 15 octombrie Judecătoria Chișinău a decis ca Nekoglai să fie transferat în arest la domiciliu.

TikTokerul a fost expulzat din Rusia în R. Moldova în 2022, după ce a publicat un videoclip în care parodia un soldat rus aflat pe frontul din Ucraina.

Conform legislației, persoanele vinovate riscă pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani.