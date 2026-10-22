VIDEO Ședința Parlamentului: Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni vor fi declarate de utilitate publică de interes național

Joi, 22 octombrie, a avut loc ședința plenară a Parlamentului. Deputații au examinat în lectura a doua proiecte de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală, cumularea pensiei de dizabilitate cu pensia de urmaș, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de modernizare a sistemelor colective de alimentare cu energie termică în municipiile Chișinău și Bălți.

De asemenea, au fost supuse dezbaterilor inițiativele legislative privind obligația platformelor de taxi de a procesa plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate în R. Moldova, extinderea accesului la informațiile cadastrale și reglementarea procedurii de reparcelare a terenurilor.

UPDATE 19:05 Ședința Parlamentului a fost declarată închisă.

UPDATE 19:04 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind cabinetul primarului municipiului Bălți a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi „pentru”.

UPDATE 18:40 Deputații au adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru importul unui lot de 24 de instrumente muzicale cu coarde, destinate Colecției naționale de instrumente muzicale a Republicii Moldova.

UPDATE 18:10 75 de deputați au susținut proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș, modernizarea și extinderea stației electrice Strășeni 330 kV.

Astfel, vor fi urgentate procedurile de emitere a actelor permisive, va fi aplicată o procedură specială de expropriere și va fi accelerată emiterea autorizațiilor de amplasare a obiectivelor în zona drumurilor publice. Documentul mai reglementează în mod expres procedurile necesare pentru exploatarea masei lemnoase și efectuarea defrișărilor indispensabile realizării proiectului. Totodată, lucrările de construcție în zonele cu patrimoniu arheologic vor putea fi efectuate numai după realizarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică.

Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (IPOT) va iniția procesul de formare a bunurilor imobile de-a lungul întregului traseu al liniei electrice, iar lucrările vor fi executate în baza studiilor de fezabilitate.

Compensarea pierderilor cauzate de exproprierea terenurilor necesare pentru construcția liniei electrice și modernizarea stației va fi efectuată la prețul de piață, fără ca suma acordată să fie mai mică decât valoarea normativă calculată în conformitate cu prețul de referință.

Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2032.

UPDATE 16:50 Ședința continuă cu prezentarea proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordurile de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic. Inițiativa este prezentată de către Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei.

Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei/ Captură de ecran Parlament

UPDATE 16:47 Proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale a fost aprobat în lectura a doua cu votul a 54 de deputați.

UPDATE 15:40 Sunt examinate amendamentele la proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru 2027.

În proiect se propune:

scutirea personală crește de la 29700 la 40020 lei, și respectiv scutirea personală majoră de la 34620 la 40020 lei anual;

oferirea contribuabilului a dreptului de a alege între domiciliu de cel puțin 3 ani sau statutul de unică locuință – drept locuință de bază;

introducerea unui prag de 100 de lei sub care o datorie restantă la impozitul pe venit nu mai blochează dreptul de desemnare procentuală a impozitului pe venit 2%;

cota pentru creșterea de capital rămâne 12%, dar se aplică integral, fără reducerea de 50% din suma excedentară;

cota pentru dividende crește de la 6% la 8%, pentru profiturile generate începând cu 2027;

donațiile bănești efectuate de agenți economici în folosul persoanelor fizice trec de la 6% la 12%;

transferul obligației de calcul și declarare a creșterii de capital de la persoana juridică plătitoare la persoana fizică beneficiară, întrucât în practică persoana juridică nu cunoștea, la momentul reținerii, mărimea reală a creșterii de capital.

UPDATE 15:21 Proiectul de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere a fost aprobat în a doua.

„Actualmente pe teritoriul Moldovei activează mai multe sisteme electronice de management prin intermediul cărora sunt oferite servicii de plasare/recepționarea comenzilor şi/sau a plăților pentru prestarea serviciilor de transport rutier în regim de taxi, atât locale, cât şi internaționale. Deşi anterior au fost realizate modificări a cadrului normativ primar care să promoveze înregistrarea în Republica Moldova a agenților economici deținători ai drepturilor de autor a sistemelor electronice de management, se constată că unii agenți economici continuă să evite sistemul financiar moldovenesc în realizarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor, fapt care complică controlul fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală, dar şi evaluarea TVA-ului care urmează a fi achitat pentru serviciile de intermediere prestate de către platformele în cauză (…) Proiectul prevede câteva modificări esențiale şi anume obligativitatea administratorilor platformelor de management să asigure că toate tranzacțiile aferente activității pe teritoriul țării sunt efectuate exclusiv prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din Republica Moldova”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 15:06 A fost aprobat proiectul de lege privind cumularea pensiei de urmaș cu pensia de dizabilitate de către persoanele cu dizabilități severe din copilărie. Inițiativa a întrunit 77 de voturi.

Proiectul de lege prevede că persoanele cu dizabilități severe din copilărie vor putea beneficia concomitent atât de pensia de dizabilitate, cât și de pensia de urmaș. Aceasta reprezintă o excepție majoră de la regula generală din Republica Moldova, care interzice cumulul și obligă beneficiarii să opteze pentru o singură categorie de pensie.

Ce prevede proiectul:

Eliminarea restricției privind data decesului: Până în prezent, cadrul legal permitea acest drept doar dacă părintele/întreținătorul deceda după 1 aprilie 2025. Noul proiect elimină această diferență de tratament, astfel încât dreptul va putea fi solicitat indiferent de data la care a survenit decesul întreținătorului .

Până în prezent, cadrul legal permitea acest drept doar dacă părintele/întreținătorul deceda după 1 aprilie 2025. Noul proiect elimină această diferență de tratament, astfel încât dreptul va putea fi solicitat . Beneficiari: Măsura vizează aproximativ 1400 de persoane în primul an de la implementare.

Măsura vizează aproximativ în primul an de la implementare. Costuri bugetare: Impactul financiar estimat pentru acoperirea acestor pensii combinate este de peste 35 de milioane de lei.

„Această pensie nu se va acorda proactiv, este nevoie de depunerea unei cereri. Persoanele care vor depune cererea în următoarele 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, 1 ianuarie 2027, vor primi pensia calculată începând cu 1 ianuarie 2027. Cei care nu vor depune această cerere în decursul a 90 de zile, dar mai târziu, vor primi această pensie din momentul depunerii cererii. Este o nuanță importantă”, a declarat deputatul Adrian Belîi.

UPDATE 15:00 Cu 70 de voturi a fost aprobat și proiectul de lege privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul cadastrului, formării bunurilor imobile și adreselor.

„Elaborarea proiectului de lege este determinată de necesitatea actualizării şi perfecționării cadrului normativ care reglementează domeniul cadastrului bunurilor imobile, formării bunurilor imobile şi sistemului de adrese, în vederea asigurării coerenței legislative şi adaptării acestuia la evoluțiile juridice şi instituționale recente. În mod special, intervenția legislativă este impusă de adoptarea Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal, care instituie un nou cadru juridic în materia prelucrării datelor cu caracter personal, bazat pe principii precum legalitatea, necesitatea, proporționalitatea şi minimizarea datelor. În acest context, este necesară alinierea prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 la noile cerințe legale, pentru a asigura un echilibru între principiul transparenței datelor cadastrale şi protecția dreptului la viață privată”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 14:56 La fel, a fost aprobat în lectura a doua și proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de modernizare a sistemelor colective de alimentare cu energie termică în cadrul proiectului „Optimizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chișinău”. „Pentru” au votat 70 de deputați.

UPDATE 14:51 Proiectul a fost aprobat cu votul a 66 de deputați.

UPDATE 14:48 Ședința continuă cu examinarea în lectura a doua a proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de modernizare a sistemelor colective de alimentare cu energie termică în cadrul proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. CET-Nord)”, faza II.

„Prin proiect se instituie o servitute legală de utilitate publică, exercitată exclusiv în scopul executării lucrărilor declarate de utilitate publică. Servitutea conferă unității termoenergetice dreptul de acces la bunurile afectate, dreptul de executare a lucrărilor, precum şi dreptul de instalare, amplasare, înlocuire şi punere în funcţiune a instalațiilor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor. Totodată, proiectul stabileşte expres că servitutea nu conferă un drept exclusiv de posesie sau folosință asupra bunurilor afectate, are caracter temporar şi încetează de drept la recepția finală a lucrărilor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 13:41 La ședință a fost anunțată o pauză.

UPDATE 13:40 Proiectul de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute a fost aprobat în prima lectură cu votul a 67 de deputați.

„Proiectul prevede stabilirea țintelor minime la nivel național de achiziții a vehiculelor şi serviciilor de transport rutier nepoluante, care urmează a fi respectate atât de către autoritățile publice prin prisma Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cât și de către entitățile private care cad sub incidența Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale. Stabilirea unor ținte minime privind achizițiile publice poate sprijini realizarea obiectivului de a promova şi de a stimula introducerea pe piață a vehiculelor nepoluante, fără a omite totodată relevanța luării în considerare a aspectelor de mediu în cadrul tuturor deciziilor privind achizițiile publice şi sectoriale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 12:54 După sesiunea de întrebări și prezentarea rapoartelor comisiilor parlamentare, proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă a fost aprobat în prima lectură cu 70 de voturi.

UPDATE 12:45 Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională nu susține proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova.

UPDATE 11:55 Nicolai Mîndra, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă în prima lectură proiectul privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova.

Nicolai Mîndra, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/ Captură de ecran Parlament

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, R. Moldova se confruntă cu provocări structurale în domeniul mobilității urbane, generate de creşterea accelerată a parcului auto, de infrastructura rutieră şi pietonală insuficient adaptată volumului de trafic, de nivelul ridicat de congestionare în zonele urbane şi periurbane, precum şi de performanța redusă a sistemelor de transport public.

„Potrivit datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice, numărul total al vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova a crescut de la circa 1,2 milioane în anul 2023 la aproape 1,3 milioane în anul 2024, depăşind 1,35 milioane în prima jumătate a anului 2025. Această creştere constantă, de aproximativ 150 de mii de unități în mai puțin de doi ani, generează presiuni semnificative asupra infrastructurii rutiere urbane şi asupra capacității administrative a autorităților publice locale de a gestiona fluxurile de trafic. În acest context, planificarea mobilității urbane durabile reprezintă un instrument esențial pentru abordarea integrată a problemelor de transport, utilizare a terenurilor, protecție a mediului și siguranță rutieră. Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), promovate de Comisia Europeană, constituie documente strategice care urmăresc dezvoltarea unor sisteme de transport accesibile, sigure, eficiente şi cu impact redus asupra mediului, prin prioritizarea mobilității active, a transportului public şi a soluțiilor de management al traficului„, se arată în document.

UPDATE 11:54 Proiectul a fost aprobat în prima lectură, cu votul a 69 de deputați.

UPDATE 11:48 Ședința continuă cu proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Danemarcei privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. Prezintă Dumitru Socolan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Dumitru Socolan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe/ Captură de ecran Parlament

Scopul principal al Acordului propus este autorizarea, în baza principiului reciprocității, a persoanelor (soților, soțiilor şi, în unele cazuri, a fiilor şi fiicelor) aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de a se antrena în activitatea de muncă în statul în care au fost detaşaţi, se arată în proiect.

Potrivit documentului, R. Moldova a încheiat/semnat tratate similare cu Statele Unite ale Americii, Republica Polonă, Ungaria, Republica Turcia, Republica Portugheză, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Canada, România, Regatul Belgiei, Regatul Suediei, Regatul Tărilor de Jos şi Ucraina și se află în proces de negociere a unor noi acorduri bilaterale în acest domeniu cu Regatul Indiei și Regatul Spaniei.

UPDATE 11:47 După prezentare și sesiunea de întrebări, proiectul de lege privind armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile a fost aprobat în prima lectură, cu votul a 71 de deputați.

UPDATE 10:48 Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prezintă în prima lectură proiectul de lege privind armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile (întreprinderi mici și mijlocii, n. red.).

Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/ Captură de ecran Parlament

Proiectul prevede modificarea criteriilor de clasificarea a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro, și a plafonului activelor deținute de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor.

Totodată, proiectul propune reglementarea în legislație a categoriei întreprinderilor mici cu capitalizare medie (small mid-caps). În prezent, cadrul normativ de clasificare prevede doar categoriile microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile care depășesc pragurile aplicabile sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari, fără a exista o categorie intermediară. Această situație poate limita stimulentele pentru extinderea activității și realizarea de noi investiții, afectând potențialul de creștere și consolidare a competitivității întreprinderilor, a scris anterior Parlamentul.

UPDATE 10:39 Deputatul Serghiei Ivanov a cerut audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder în contextul expirării autorizației de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească de la Rîbnița. Inițiativa a întrunit 32 de voturi.

ZdG a scris că fără autorizație, întreprinderea nu ar mai avea dreptul să exporte și să importe deșeuri metalice. Serviciul Vamal a confirmat că dacă actul nu este prelungit sau nu va fi obținut un alt act permisiv, nu va autoriza operațiuni vamale pentru Uzina de la Rîbnița. Detalii AICI.

UPDATE 10:37 Partidul Socialiștilor a solicitat audierea lui directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în contextul lansării Programului „Moldova Pregătită”. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Anterior, mai multe „narațiuni maligne” prin care s-a urmărit inocularea ideilor că „statul renunță la cetățeni” au fost depistate de către Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom), după anunțul autorităților privind programul „Moldova Pregătită”, care va instrui cetățenii să gestioneze situații de criză. Detalii AICI.

UPDATE 10:30 Deputatul Grigore a solicitat audierea ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu privire la modificările cadrului normativ ce țin de finanțarea sportului de performanță de la bugetul de stat. Inițiativa a întrunit 31 de voturi.

UPDATE 10:21 Deputatul Bogdan Țîrdea a solicitat audierea ministrului Afacerilor Externe în legătură cu cei patru grăniceri ucraineni care au traversat ilegale frontiera R. Moldova. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Detalii despre cele două incidente puteți citi AICI.

UPDATE 10:16 În debutul ședinței și-au înregistrat prezența 91 de deputați.

În prima lectură vor fi examinate inițiativele legislative privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de transport a energiei electrice Strășeni – Gutinaș; stabilirea unor reguli clare pentru organizarea traficului, dezvoltarea transportului public, amenajarea parcărilor cu plată și gestionarea vehiculelor abandonate; modificarea cadrului legal referitor la constituirea Cabinetului primarului municipiului Bălți. Un alt proiect de lege prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru importul unui lot de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale a Republicii Moldova.

Două dintre proiectele incluse pe ordinea de zi urmăresc armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Acestea vizează promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor, instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și de facilitare a accesului la finanțare.