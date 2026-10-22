Israelul și SUA intenționează să reia atacurile asupra Iranului după alegerile pentru Congresul american

Autoritățile din Israel și SUA iau în considerare posibilitatea reluării atacurilor asupra Iranului după alegerile intermediare pentru Congresul american, care vor avea loc pe 3 noiembrie. Despre acest lucru scriu The New York Times și Financial Times, citând surse, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Potrivit surselor citate de Financial Times, armata israeliană intenționa să înceapă, pe 10 octombrie, o campanie de bombardamente de mai multe zile asupra unor obiective din Iran. Totuși, președintele SUA, Donald Trump, s-a opus reluării conflictului înainte de alegerile intermediare pentru Congresul american.

Potrivit unei surse citate de Financial Times, obiectivul Washingtonului este să determine Teheranul să accepte condițiile impuse de Trump privind Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear. În caz contrar, forțele militare israeliene și americane ar putea continua atacurile asupra Iranului.

The New York Times menționează că, deocamdată, nu este clar dacă Trump va accepta reluarea atacurilor asupra Iranului. Anterior, acesta a refuzat să aprobe extinderea operațiunii militare împotriva Iranului, chiar și în momentul în care militarii americani și israelieni erau deja pregătiți să lanseze atacuri.

Recent, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre noi atacuri asupra Iranului, scrie The New York Times.

Potrivit publicației, printre posibilele ținte militare s-ar putea număra infrastructura energetică a Iranului, rachetele nucleare, precum și arsenalul de rachete și drone. Oficialii iranieni au promis că vor riposta, inclusiv prin atacarea unor noi ținte, printre care centrele de prelucrare a datelor și cablurile submarine de internet.

Potrivit The New York Times, militarii americani și israelieni și-au intensificat exercițiile militare, efectuând zboruri deasupra Irakului pentru a exersa manevre de atac. Axios scrie că, pe 19 octombrie, zeci de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au efectuat o misiune de luptă. Acestea au ajuns până la granița cu Iranul, după care s-au întors.

NBC News scrie că SUA reduc numărul militarilor aflați la bazele din Iordania, Qatar și Kuweit, precum și personalul misiunilor diplomatice din regiune.