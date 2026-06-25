După 11 luni de verificări, statul blochează investițiile FLY ONE. Activitatea companiei continuă

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a refuzat, în ședința din 22 iunie 2026, aprobarea investițiilor realizate de compania FLY ONE „într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului” și aplicarea clauzei de schimbare a controlului în termen de 90 de zile.

În procesul de analiză au fost examinate și informații privind existența unor legături între persoane asociate companiilor respective și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale.

„Aceste circumstanțe au fost incluse printre elementele evaluate de Consiliu la adoptarea deciziei”, a precizat CEIISS.

Decizia a fost luată în urma unei proceduri de examinare desfășurate pe parcursul a aproximativ 11 luni, în cadrul căreia autoritățile au analizat modul în care compania și-a desfășurat activitatea „într-un sector ce utilizează infrastructură critică a statului”.

Pe parcursul examinării, CEIISS a solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FLY ONE Moldova și compania afiliată FLYONE Armenia. Potrivit concluziilor Consiliului, o parte dintre informațiile solicitate nu au fost prezentate integral.

„CEIISS subliniază că măsura adoptată are drept scop protejarea intereselor de securitate ale statului într-un domeniu strategic și asigurarea respectării legislației privind investițiile în sectoarele sensibile. Pentru pasageri și partenerii comerciali ai companiei nu există modificări imediate”, a precizat Consiliul.

Consiliul precizează că nu a dispus suspendarea activității companiei și nici retragerea actelor permisive. FLY ONE continuă să opereze cursele programate și să își onoreze obligațiile asumate față de pasageri, parteneri și alți agenți economici.