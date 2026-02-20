Drumarii intervin pe mai multe trasee naționale, înainte de ninsorile prognozate în sudul țării

Circulația pe toate drumurile naționale din R. Moldova este asigurată în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND) într-un comunicat. Instituția precizează că echipele teritoriale au desfășurat lucrări de deszăpezire, curățare și plombare pe mai multe sectoare. AND avertizează că sâmbătă, 21 februarie, sunt așteptate ninsori, în special în sudul țării, care pot afecta siguranța traficului.

Administrația Națională a Drumurilor informează că intervențiile de întreținere de iarnă au avut loc pe mai multe sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale, inclusiv pe traseele R3 (Ialoveni – Fundul Galbenei), M3 (Băcioi – Rezeni), R5 (Pohrebea – Pîrîta – Coșnița), M5 (Cimișeni – Gura Bîcului), R2 (Sîngera – Varnița) și pe drumuri regionale din raioanele Anenii Noi, Soroca și Dubăsari.

Lucrările au inclus curățarea zăpezii și gheții de pe carosabil, trotuare și acostamente, îndepărtarea zăpezii din șanțuri, salubrizarea zonelor adiacente, curățarea indicatoarelor rutiere și întreținerea plantațiilor rutiere pentru asigurarea vizibilității.

Totodată, pentru menținerea stării tehnice a carosabilului, drumarii au continuat plombările cu asfalt rece pe sectoare afectate de gropi, inclusiv pe R30 (Anenii Noi), R15 (Glodeni), G68 (Criuleni) și M1 (Nisporeni), precum și pe alte porțiuni degradate.

Administrația atenționează participanții la trafic că, potrivit prognozelor, pe 21 februarie sunt așteptate ninsori, în special în sudul țării, condiții care pot reduce vizibilitatea și siguranța circulației. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la starea drumului, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu prudență.

Serviciul operativ al instituției activează non-stop și poate fi contactat la numerele (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, iar echipele de drumari rămân mobilizate în teren pentru siguranța traficului.