Drone neidentificate au survolat cea mai mare bază militară din Danemarca

Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, țara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată, potrivit Agerpres.

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara și deasupra bazei aeriene” din Karup, a declarat ofițerul de poliție Simon Skelsjaer pentru AFP.

„Nu le-am doborât”, a adăugat el, adăugând că poliția nu poate comenta originea dronelor. Poliția cooperează cu armata în ancheta acesteia, a adăugat el.

Baza din Karup își împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, care a fost închis pentru scurt timp, fără a afecta traficul, deoarece nu erau programate zboruri comerciale, a declarat Skelsjaer.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a declarat joi, 25 septembrie, că Danemarca a fost victima unor „atacuri hibride” în ultimele zile, referindu-se la o formă de război neconvențional. Anchetatorii nu au reușit încă să-i identifice pe cei responsabili, dar ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că zborurile par a fi „opera unui actor profesionist”.

Mette Frederiksen a arătat cu degetul spre Rusia.

„Există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei, și aceasta este Rusia”, a spus ea.

Moscova a respins „ferm” orice implicare în incidentele de joi din Danemarca. Ambasada sa de la Copenhaga le-a numit o „provocare pusă în scenă”, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ministrul danez al Justiției, Peter Hummelgaard, a declarat la începutul acestei săptămâni că scopul atacurilor a fost „să semene frică, să creeze diviziuni și să ne sperie”.

Zborurile cu drone au început la doar câteva zile după ce Danemarca a anunțat că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune, invocând îngrijorarea că Rusia ar reprezenta o amenințare „pentru anii următori”.