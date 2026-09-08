Droguri pentru un deținut, ascunse în lenjeria intimă: agent superior al unui penitenciar și curierul, condamnați la câte 7 ani

Un agent superior al Penitenciarului din Cricova a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce, în 2023, a fost reținut cu heroină și substanțe psihotrope ascunse în lenjeria intimă, în timp ce se afla în serviciu, a anunțat marți, 8 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Drogurile, destinate unui deținut, au fost depistate și ridicate de oamenii legii la punctul de control, înainte ca acestea să ajungă în penitenciar.

Potrivit sentinței, deținutul care urma să primească drogurile a fost condamnat la încă opt ani de închisoare, iar prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta sentinţa, acesta a fost condamnat la 11 ani de închisoare. Totodată, bărbatul care a transmis substanțele prin intermediul unui microbuz – la 7 ani de închisoare.

Agentul superior și curierul nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței și au fost anunțați în căutare.