Droguri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii în ultima săptămână

În perioada 15-21 decembrie, din circuit au fost scoase droguri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, în urma mai multor operațiuni desfășurate de Poliție pe teritoriul R. Moldova, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, oamenii legii au documentat mai multe cazuri de trafic și distribuire a substanțelor narcotice, fiind ridicate cantități semnificative de droguri de diferite tipuri, inclusiv substanțe sintetice, droguri de mare risc și materiale destinate ambalării și comercializării acestora.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au efectuat percheziții, rețineri și investigații operative, fiind identificate persoane suspectate de implicare în rețele de trafic de droguri. Substanțele confiscate urmau să fie distribuite pe piața neagră, în special în rândul consumatorilor din mediul urban.