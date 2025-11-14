VIDEO Operațiunea „Ice Age”: Laboratoare de producere a metamfetaminei din R. Moldova – deconspirate în cadrul unei investigații internaționale. Valoarea drogurilor depășește 2 milioane de euro

Un grup criminal organizat transfrontalier a fost destructurat de către organele naționale și internaționale. În total, au fost reținute 16 persoane, unul dintre liderii grupului fiind cetățean al R. Moldova. Pe teritoriul țării au fost găsite două laboratoare clandestine de producere a metanfitaminei. În total, oamenii legii au ridicat 5 kilograme de metanfitamină, 40 kilograme de pastile cu conținut de efedrină, sute de kilograme de precursori chimici. Suma totală a capturii ajunge la peste 2 milioane de euro.

În cadrul unei conferințe de presă la care au participat Victor Furtună, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Ruslan Gălușcă, conducătorul Poliției de Frontieră, Eugeniu Batîr, șeful Direcţiei investigare criminalitate transfrontalieră, din cadrul Poliției de Frontieră și Vitalie Florean, procuror PCCOCS, au fost prezentate detalii despre acțiunile organelor de drept.

Operațiunea oamenilor legii a fost supranumită „Ice Age” și a fost efectuată sub egida Eurojust și Europol. În cadrul operațiunii a fost încheiată o echipă comună de investigație în iulie 2023. Inițial, cauza a fost investigată de R. Moldova și România, ulterior la această echipă comună de investigație au aderat mai multe țări: Cehia, Ungaria și Bulgaria.

„În R. Moldova, urmare a acestei operațiuni, au fost anihilate două laboratoare specializate în producerea de metanfitamină. Au fost ridicate și scoase din circuit cantități impunătoare de droguri sintetice, precursori pentru producerea drogurilor sintetice, aparate specializate pentru producerea drogurilor, sume de bani, transport. La moment, au fost reținute două persoane în privința cărora a fost aplicată măsura de arest preventiv”, a declarat Victor Furtună.

Ruslan Gălușcă a declarat că în 2023 Poliția de Frontieră a obținut o informație operativă despre careva acțiuni suspecte în zona de nord a țării.

„Urmare a investigațiilor efectuate de echipa comună, au fost identificate laboratoarele din R. Moldova și a fost stabilită conexiunea cu alte laboratoare similare în Polonia și Ungaria. Valoarea totală a drogurilor ajunge la circa 2 milioane de euro, ceea ce reflectă nivelul ridicat de pericol al acestui grup infracțional și impactul care l-ar fi avut pentru securitatea regională”, a declarat șeful Poliției de Frontieră.

Cele două laboratoare clandestine de pe teritoriul R. Moldova activau în centrul și nordul țării. În rezultatul investigațiilor au fost ridicate 5 kilograme de metanfitamină, 40 kilograme de pastile cu conținut de efedrină, sute de kilograme de precursori chimici.

„Aceste rezultate sunt rolul muncii echipelor noastre, a cooperării constante cu poliția națională și a colaborării eficiente cu partenerii internaționali”, a declarat Eugeniu Batîr, șeful Direcţiei investigare criminalitate transfrontalieră, din cadrul Poliției de Frontieră.