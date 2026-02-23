Două echipe AMU, agresate în timpul intervențiilor. O tânără a încercat să lovească asistentul medical cu un topor

Două cazuri de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, au fost înregistrate pe 21 februarie, conform Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Potrivit reprezentanților, unul din cazuri a avut loc într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău.

Potrivit mesajului publicat de CNAMUP, primul incident a avut loc sâmbătă, 21 februarie, la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, care declara că ar fi fost agresat într-un bar.

„Echipa AMU a intervenit prompt la fața locului, însă, în timpul examinării medicale, pacientul a manifestat un comportament violent și profund neadecvat, adresând injurii personalului medical. Ulterior, acesta a lovit cu pumnul în față conducătorul autoambulanței, continuând agresiunea prin aplicarea unei lovituri cu piciorul în abdomen. În urma incidentului, a fost solicitată intervenția imediată a organelor de poliție”, transmite Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.

Cel de-al doilea caz s-a produs în aceeași zi, în municipiul Chișinău. Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru doi tineri, care ar fi consumat alcool în incinta unui restaurant.

La fața locului, echipa SAMU Centru a identificat un tânăr și o tânără, de aproximativ 20 de ani, care au fost conduși în autosanitară pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

„Pe parcursul intervenției, tânăra a manifestat un comportament extrem de agresiv, insultând repetat personalul medical. Situația a escaladat grav în momentul în care aceasta a scos un topor și a încercat să lovească asistentul medical. Pentru autoapărare și prevenirea unui incident cu consecințe fatale, cadrul medical a reușit să imobilizeze brațul agresoarei și să o deposedeze de obiectul periculos. Agresiunea a continuat, fiind aplicată o lovitură cu piciorul în cutia toracică a infirmierei. La scurt timp, la fața locului a intervenit poliția”, mai comunică CNAMUP.

Centrul a reiterat că actele de violență îndreptate împotriva personalului medical din cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească constituie o încălcare gravă a normelor legale și morale, afectând direct siguranța personalului, calitatea intervențiilor medicale și șansele pacientului de a primi ajutor prompt și eficient.