Trei cetățeni străini, reținuți în timp ce ar fi încercat să vândă un automobil de lux pe care îl închiriaseră
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce ar fi încercat să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău, conform unui comunicat de presă.
Potrivit materialelor probatorii, suspecții acționau organizat, făcând parte dintr-o grupare criminală specializată în escrocherii. Aceștia ar fi închiriat un BMW, evaluat la aproximativ 100 de mii de euro, cu intenția de a-l vinde ulterior la un preț sub valoarea reală, inducând în eroare potențialul cumpărător și urmărind obținerea unui profit ilicit.
„Polițiștii au documentat activitatea infracțională și au intervenit în momentul efectuării tranzacției. Cei trei suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani”, se arată în comunicatul de presă.