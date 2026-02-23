Trei cetățeni străini, reținuți în timp ce ar fi încercat să vândă un automobil de lux pe care îl închiriaseră

Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce ar fi încercat să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău, conform unui comunicat de presă.

Potrivit materialelor probatorii, suspecții acționau organizat, făcând parte dintr-o grupare criminală specializată în escrocherii. Aceștia ar fi închiriat un BMW, evaluat la aproximativ 100 de mii de euro, cu intenția de a-l vinde ulterior la un preț sub valoarea reală, inducând în eroare potențialul cumpărător și urmărind obținerea unui profit ilicit.