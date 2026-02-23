Percheziții într-un hotel din capitală, în cadrul unui dosar de trafic de droguri: trei persoane, care ar fi avut rol de curieri, au fost arestate

Trei persoane au fost arestate în cadrul unei cauze penale privind traficul ilicit de droguri, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) în dimineața zilei de luni, 23 februarie. Conform unui comunicat de presă, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, au efectuat mai multe percheziții.

Una dintre percheziții a avut loc într-un hotel din capitală, unde era cazat un cetățean al Ucrainei, cu vârsta de 21 de ani. La el au fost depistate și ridicate zeci de pachețele cu PVP (sare).

„Suspectul a declarat că activa în calitate de curier pentru un magazin online de pe platforma Telegram. Valoarea estimativă a drogurilor pe piața neagră este de circa 25 de mii de lei”, conform oamenilor legii.

În cadrul aceleiași cauze penale, au mai fost identificate două persoane implicate în activitatea infracțională, o tânără de 20 de ani și un bărbat de 31 de ani, care, de asemenea, ar fi activat drept curieri pentru același magazin online.

„În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul lor temporar a fost ridicat un pachet cu PVP, care valorează estimativ 90 de mii de lei”, mai notează IGP.

Suspecții au fost reținuți și ulterior plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de astfel de infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.