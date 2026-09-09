Două cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost confirmate în R. Moldova

Pe 8 septembrie 2026, în R. Moldova au fost înregistrate două cazuri de infecție cu virusul West Nile (VWN), informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Primul caz a fost confirmat la o persoană cu vârsta de 65 de ani, cu domiciliul în municipiul Chișinău. Persoana nu a călătorit în zone cunoscute cu circulație a virusului West Nile.

„În urma anchetei epidemiologice, cazul a fost clasificat ca autohton. În prezent, pacientul beneficiază de îngrijiri medicale în condiții de staționar”, conform ANSP.

Cel de-al doilea caz, de import, a fost confirmat la o femeie în vârstă de 39 de ani, originară din municipiul Tiraspol.

„Conform datelor epidemiologice disponibile, pacienta a revenit recent din Germania. În urma anchetei epidemiologice, cazul a fost clasificat ca fiind de import”, precizează Agenția.

Astfel, de la începutul anului 2026, în R. Moldova au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile.

Ultimele cazuri de infecție cu virusul West Nile în R. Moldova au fost înregistrate în anul 2024, fiind confirmate cinci cazuri, toate de import, la persoane ce aveau istoric de călătorie în zone cu circulație a virusului: Italia (3 cazuri), România (1 caz) și Asia de Sud (1 caz).

Potrivit datelor disponibile furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), de la începutul anului 2026, 15 țări europene au raportat 1086 de cazuri umane de infecție cu virusul West Nile dobândite local. Cel mai mare număr de cazuri a fost raportat în Italia – 516 cazuri.

În România, în sezonul 2026, au fost raportate 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 47 confirmate și 11 probabile și 3 decese, în cazul unor persoane vârstnice cu comorbidități.

„Infecția cu virusul West Nile se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor infectați, în special a celor din genul Culex. Tradițional, acest virus circulă la diferite specii de păsări/animale sălbatice. Important de reținut că virusul se transmite doar prin înțepătura unui țânțar infectat dar nu și de la om la om.

Mai frecvent virusul se manifestă prin simptome similare cu gripa: oboseală, slăbiciune musculară, febră și durere intensă de cap, erupții cutanate pe piept. Majoritatea (80%) cazurilor umane se manifestă asimptomatic sau sub forme ușoare. Persoanele în vârstă și persoanele imunocompromise prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe de boală, inclusiv forme neurologice: rigiditatea mușchilor gâtului, vomă, sensibilitate crescută la lumină, confuzie, convulsii, meningoencefalită sau encefalită”, infomrează ANSP.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică vine cu următoarele recomandări în scopul protejării împotriva infectării cu virusul West Nile:

Evitarea expunerii la țânțari, purtând haine de culori deschise, cu mâneci lungi, pantalonilor lungi și șosetelor înalte, mai ales după lăsarea serii;

Utilizarea substanțelor repelente împotriva țânțarilor;

Utilizarea substanțelor insecticide în locuință/în jurul locuinței;

Montarea plaselor antimoschit la geamuri/uși;

Desecarea bălților de apă din preajma gospodăriei;

Înlăturarea condițiilor de dezvoltare a țânțarilor (schimbarea regulată a apei folosită pentru adăparea păsărilor, îndepărtarea acumulărilor temporare de apă, gunoiului menajer).

ANSP îndeamnă populația să manifeste vigilență și să respecte măsurile de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari. La apariția semnelor specifice acestei infecții, se recomandă să solicitați de urgență consultația medicului.