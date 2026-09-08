Două cazuri de escrocherie telefonică, raportate în ultimele 24 de ore. Prejudiciul depășește 330 de mii de lei

În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat două cazuri de escrocherie telefonică, ambele comise anterior, dar raportate abia acum de victime. Prejudiciul total se ridică la 331 000 de lei, informează marți, 8 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totodată, în aceeași perioadă, 61 de tentative de escrocherie au fost dejucate, înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii.

Unul dintre cazurile raportate a fost înregistrat în municipiul Bălți. Potrivit Poliției, în perioada 4 – 7 septembrie, un bărbat de 26 de ani a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Poliției și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

„Sub pretextul că investighează presupuse tranzacții ilegale cu mijloace financiare, suspecții l-ar fi determinat pe bărbat să transfere 189 000 de lei către un cont bancar indicat de aceștia”, a precizat IGP.

Poliția recomandă cetățenilor să nu divulge date bancare, coduri de acces sau alte informații confidențiale și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă.

În cazul în care sunteți contactat într-un mod similar, oamenii legii îndeamnă cetățenii să întrerupă imediat conversația și să sesizeze Poliția la 112.